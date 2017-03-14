دوري أبطال أوروبا - ليفركوزن يفتقد 6 أساسيين أمام أتلتيكو

وفي مباراته الأوروبية الأولى بعد تعيينه مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم، سيغيب عن تشكيلة المدرب التركي طيفون كوركوت القائد لارس بندر (إصابة في الكاحل)، جوناثان تاه (تمزق)، التركي عمر توبراك (قطع في أربطة الركبة)، وشتيفان كيسلينغ وكاي هافيرتز وبنيامين ريتشاردز بسبب الإيقاف.

وفي ظل معاناته في الدوري المحلي، يأمل ليفركوزن في تعويض خسارته ذهاباً على أرضه 2-4 والاستمرار في المسابقة القارية الأولى.

وقال كوركوت مدرب هانوفر وكايزرسلاوترن السابق "سنحاول تصحيح النتيجة".

وأقيل المدرب روجر شميدت في 6 آذار/مارس الجاري بعد الخسارة الساحقة أمام بوروسيا دورتموند 2-6 في الدوري.