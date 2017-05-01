دوري أبطال أوروبا: كيف تشاهدون ريال مدريد × اتلتيكو مباشرة ومن سيعلق عليها

يشهد سانتياغو برنابيو مواجهة تقليدية بين ريال مدريد وأتلتيكو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهة تتكرر للمرة الرابعة في المسابقة في آخر أربع نسخ.​ فيما يلي كل التفاصيل لمشاهدة اللقاء مباشرة​:

موعد المباراة

تقام المباراة الثلاثاء في 2 أيار/مايو 2017 ويستضيفها ريال مدريد على استاد سانتياغو برنابيو.

أين تشاهونها ومتى؟

ستبث قنواتنا المباراة باللغة العربية على HD 1 أما للراغبين بمتابعتها باللغة الإنكليزية فيمكن متابعة اللقاء على HD 11.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكّة المكرمة علماً أن الاستوديو التحليلي في اللغة العربية ينطلق الساعة الثامنة والنصف على HD 1 واستوديو اللغة الإنكليزية الساعة التاسعة.

من سيعلق عليها؟

يمكنكم متابعة اللقاء علىHD 1 بصوت الزميل عصام الشوالي.

كيفية المشاهدة على الانترنت؟

ستتاح مشاهدة اللقاء ببث مباشر بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT حيث يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية،PlayStation ،Xbox ، و Chromecast.

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