دوري أبطال أوروبا: شغف الحكم مازيتش قاده الى النهائي

على المستطيل الأخضر للملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، سيحمل مازيتش (45 عاما) صافرة المباراة النهائية المرتقبة بين ريال مدريد الاسباني وليفربول الانكليزي السبت.

وبحسب رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم سلافيسا كوكيزا، فتولي مازيتش قيادة مباراة على هذا القدر من الأهمية "هو فخر كبير لكرة القدم الصربية".

أضاف "مازيتش هو دون أدنى شك أفضل حكم صربي على مر الزمن".

شكل التحكيم سبيل مازيتش للبقاء في عالم اللعبة الشعبية الأولى. مسيرته الاحترافية انتهت في 1992 بعد تعرضه لإصابة خطرة في الركبة، تطلبت منه الخضوع لخمس عمليات جراحية.

وقال الحكم الذي يعمل في مجال الاقتصاد خارج المستطيل الأخضر، في تصريحات لوسائل إعلام صربية في الآونة الأخيرة "كن صريحا مع نفسك، هذا هو شعاري. هذا هو الأساس الذي بنيت عليه مسيرتي".

بدأ مازيتش مسيرته كحكم في قرى منطقة فويفودينا التي يتحدر منها في شمال صربيا. في العام 1996، نال رخصة التحكيم في دوري الدرجة الأولى في بلاده وانضم الى برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي للعبة.

نال الشارة الدولية عام 2009 وخاض باكورة مبارياته خلال تصفيات كأس أوروبا لما دون 17 عاما. في 2013، قاد مباريات لأندية عريقة مثل برشلونة الاسباني، مانشستر يونايتد الانكليزي، أو باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

في مونديال البرازيل عام 2014، فرض شخصيته على مباراة ألمانيا والبرازيل والبرتغال (4-صفر) في الدور الأول من خلال قرارين جريئين: ركلة جزاء مبكرة احتسبها لصالح المانيا ثم طرد مدافع البرتغالي بيبي قبل نهاية الشوط الاول ما اثار غضب النجم كريستيانو رونالدو.

لم يستمر في الأدوار الاقصائية في المونديال البرازيلي، لكنه لم يتأثر بذلك لأنه وبحسب الصحف الصربية، يحظى بثقة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الاوروبي، الحكم الايطالي السابق بيارلويجي كولينا.

قاد مازيتش "دربي" العاصمة الاسبانية بين ريال وأتلتيكو في ربع نهائي دوري الأبطال لموسم 2014-2015، ثم الكأس السوبر بين ريال مدريد واشبيلية عام 2016، ونهائي كأس القارات 2017 بين ألمانيا وتشيلي.

في 2017، صنفه موقع "وورلد ريفيري" المتخصص بالتحكيم، كأفضل حكم كرة قدم في العالم.

لن يكون مازيتش أول صربي يقود نهائي دوري الابطال اذ سبق لمواطنه ميلوفيي غوغولوفيتش ان ادار نهائي نسخة 1973 بين اياكس امستردام الهولندي ويوفنتوس الايطالي في بلغراد. بيد ان مازيتش لا يذكر هذه المباراة لأنه ولد قبلها بأسابيع معدودة...