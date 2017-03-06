دوري أبطال أوروبا - ريال لتجاوز نابولي الساعي للتّعملق والتأهل

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بعد أن أضاف في الموسم الماضي لقبه الحادي عشر على حساب جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

يخوض ريال مباراة الإياب في ظروف مغايرة قليلاً عن تلك التي تغلب فيها على نابولي 3-1 في سانتياغو برنابيو.

اهتز فريق العاصمة الإسبانية أمام لاس بالماس المتواضع في الدوري المحلي وكان في طريقه إلى خسارة مؤلمة 1-3 قبل أن يعادل البرتغالي رونالدو في الدقائق الأخيرة. كان تعادلاً بطعم الخسارة فجّر خلافات بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وبعض اللاعبين حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

فقد ريال صدارة الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة للمرة الأولى منذ أشهر (له مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو)، ولكنه استعاد توازنه بفوز كبير على أيبار 4-1 السبت.

غاب رونالدو عن المباراة ضد أيبار بسبب إصابة طفيفة، وأراح زيدان فيها أيضاً المدافعين دانيال كارفاخال والبرازيلي مارسيلو والألماني طوني كروس استعداداً لمواجهة نابولي.

وسبق لريال مدريد أن فاز ذهاباً بنتيجة مماثلة في ثماني مناسبات في البطولة، لكنه حجز بطاقة التأهل في نصفها فقط، وهو ما يدغدغ مشاعر لاعبي نابولي بإمكان تحقيق الحلم وإقصاء حامل اللقب ومواصلة المشوار نحو ربع النهائي.

وقال السنغالي خاليدو كوليابلي مدافع نابولي لفرانس برس "نحن نؤمن بذلك. نعلم أنه يمكننا تسجيل هدفين في ملعب ساو باولو. نعلم أيضاً بأن المهمة ستكون صعبة أيضاً على مدافعينا".

وارتفعت معنويات لاعبي نابولي بعد الفوز على روما 2-1 السبت بفضل البلجيكي دريس ميرتنز صاحب الهدفين، ما جعله على بعد نقطتين فقط من فريق العاصمة ثاني ترتيب الدوري المحلي خلف يوفنتوس.

وحل ريال مدريد ثانياً في مجموعته ضمن الدور الأول خلف بوروسيا دورتموند الألماني، فيما تصدر نابولي مجموعته أمام بنفيكا البرتغالي.