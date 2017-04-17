دوري أبطال أوروبا - رومينيغه يرشح ريال على حساب بايرن

وكان النادي الملكي فاز ذهاباً على مضيفه البافاري 2-1، ما صعب مهمة الأخير أمام حامل اللقب على ملعبه سانتياغو برنابيو.

وقال رومينيغه في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي "لسنا متشائمين (...) بعد مباراة الذهاب، ريال هو المرشح الأكبر، إلا أننا لم نخض بعد سوى نصف (مدة) ربع النهائي".

وشدد على أن أي أمل للنادي البافاري في بلوغ نصف النهائي يتطلب منه الاعتماد على "نقطة قوته"، ألا وهي "الشخصية القوية للفريق (...) ورغبته بالفوز الخارجة عن المألوف".

من جهته قال قائد الفريق فيليب لام "سنذهب إلى هناك لمحاولة قلب النتيجة (...) لن يكون ذلك سهلاً، لكن يمكننا أن نفوز في مدريد".

وتوجه بايرن صباح الاثنين إلى مدريد استعداداً للمباراة. وضمت تشكيلة الفريق المدافعين جيروم بواتنغ وماتس هوملز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذين لم تتأكد مشاركتهم بشكل نهائي في مباراة الغد بسبب الاصابة.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكد بعيد التعادل السلبي مع باير ليفركوزن في الدوري المحلي السبت، أن من بين الثلاثة، سيكون ليفاندوفسكي صاحب الحظ الأكبر في المشاركة الثلاثاء.

وكان الهداف البولندي الذي غاب عن الذهاب، تدرب بشكل طبيعي الأحد، مؤكداً أنه "في حالة جيدة"، وأن "كل شيء على ما يرام".