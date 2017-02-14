دوري أبطال أوروبا: رحلة صعبة لأرسنال إلى بافاريا

وأقصى بايرن خصمه من دور الـ16 في 2013 و2014، كما سحقه في دور المجموعات الموسم الماضي على ارضه 5-1.

وحقق بايرن 15 فوزا متتالياً على أرضه في المسابقات الأوروبية، ووصل الفريق البافاري في المواسم الثلاثة الماضية إلى الدور نصف النهائي، آخرها أمام أتلتيكو مدريد.

في المقابل، لم تجنب صدارة أرسنال لمجموعته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي القوي، مواجهة فريق من الوزن الثقيل في ثمن النهائي، إذ حل بايرن ثانياً خلف أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتمسك مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر، بمهمته في الفريق الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق عشر نقاط عن تشلسي، مؤكداً أنّه غير مستعد للراحة بعد من تدريبه، على رغم انتقادات المشجعين وتقارير صحافية عن قرب مغادرته.

ويعوّل فينغر على التشيلي أليكسيس سانشيس، متصدر ترتيب الهدافين في البرميرليغ (17 هدفاً) وصاحب هدفي الفوز على هال السبت الماضي.

بيد أنّ صانع الألعاب مسعود أوزيل يبدو بعيداً عن مستواه راهناً، ورأى فينغر أن "الوقت قد حان ليسجل أوزيل مجدداً، شعرت بأنّه لم يكن واثقاً بنفسه (ضد هال)".

وبدا مدافع "المدفعجية" الألماني شكودران مصطفي واثقاً: "إذا قدمنا أفضل ما نملك، يمكننا الفوز على بايرن".

وفاز أرسنال على بايرن 2-صفر في ميونيخ في 2013، لكنه فشل بالتأهل لخسارته ذهاباً على أرضه 1-3، ووقتها توج بايرن باللقب، وعلق فينغر: "لقد فزنا هناك، وأشعر بأننا نملك فرصة التأهل".

وتعرّض لاعب وسط بايرن الإسباني تشابي ألونسو (35 عاماً) لإصابة في ركبته خلال حصة تدريبية الاثنين.

وفي حال عدم تمكن ألونسو من المشاركة في مباراة ثمن النهائي، سيضيف ذلك إلى معاناة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الإصابات في صفوفه، إذ أنّه سيخوضها في غياب مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك ريبيري اللذين يتعافيان من إصابة في الكتف والفخذ توالياً.

وبرغم صدارته المريحة في البوندسليغا، لم يكن بايرن مقنعاً في الأسابيع الماضية، واحتاج إلى هدفين متأخرين لتخطي إينغولشتات المتواضع السبت.

ولا يزال مهاجمه توماس مولر بعيداً عن مستواه، إذ سجل هدفاً يتيماً في 17 مباراة في الدوري، بيد أنّه يعوّل على نجاعة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 16 هدفاً في الدوري.

وقال ليفاندوفسكي: "يجب أن نسجل هدفاً على الأقل وألا تهتز شباكنا، كي تكون أمسية جيدة لنا".