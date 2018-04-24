دوري أبطال أوروبا: خاميس ليس مضطرا لإثبات أي شيء بالنسبة لزيدان



واستعاد رودريغيز مستواه منذ أن سمح له ريال مدريد في تموز/يوليو الماضي بالانتقال إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وذلك بعد ثلاثة مواسم صعبة في "سانتياغو برنابيو".

ويملك لاعب بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي سابقا فرصة استعادة اعتباره من زيدان عندما يستضيف بايرن لقاء الذهاب الأربعاء في "أليانز أرينا".

وتطرق زيدان إلى ما مر به الكولومبي البالغ 26 عاما في ريال مدريد، قائلا "خاميس يحب لعب كرة القدم، وبالطبع يريد أن يقدم أداء جيدا، لكن ليس من أجلي أو ليثبت بأني كنت مخطئا" بالتخلي عنه.

وأكد زيدان الذي قاد ريال إلى لقب المسابقة القارية في الموسمين الماضيين، أنه "لم أكن أريد رحيل خاميس. أراد المزيد من الوقت في أرضية الملعب، وهذا الأمر أتفهمه. لم أواجه أي مشكلة معه، كل ما أراده هو اللعب".

ودفع ريال 75 مليون يورو لموناكو من أجل ضمه إلى صفوفه بعد أن توج هدافاً لمونديال البرازيل عام 2014 بستة أهداف أمام زميله الحالي في بايرن الألماني توماس مولر (5)، وهو قدم أداء جيدا في موسمه الأول مع النادي الملكي.

لكن مع تعيين زيدان مدربا للفريق في كانون الثاني/يناير 2016، تراجع دور الكولومبي وأصبح مهمشا على مقاعد البدلاء، إلا أن المدرب الفرنسي شدد على أنه "لم أواجه أي مشكلة مع خاميس بل هذا شيء (المشكلة) أنتم الصحافيون تحدثتم عنه".

وأردف قائلا "إنها المشكلة نفسها كل عام، هناك لاعبون جيدون مضطرون للجلوس على مقاعد البدلاء وهذا أمر محزن".

وتشكل مسابقة دوري الأبطال الفرصة الوحيدة لريال من أجل إنقاذ موسمه بعدما فقد الأمل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني كونه يتخلف حاليا بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، كما خرج باكرا من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

إنهم متعطشون جدا



وأكد زيدان أن ريال متحمس للمواجهة المرتقبة مع بايرن والتي ستكون إعادة لنصف نهائي 2014 وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز النادي الملكي ذهابا وإيابا.

واعتبر زيدان أنه لا مجال أمام لاعبيه للشعور بالخوف من مباريات مماثلة "بل يجب الاستمتاع بها. اللاعبون يحبون مباريات من هذا النوع حتى وإن كنا ندرك بأنه سنعاني لتحقيق الفوز هنا..."، مؤكدا "سنقدم 150 % (مما يملكه اللاعبون)، ليس لدي أدنى شك في هذا الموضوع".