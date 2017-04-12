دوري أبطال أوروبا: تعزيزات أمنية مشددة لمواجهات الليلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء أن الاجراءات الأمنية ستعزز حول مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك غداة استهداف حافلة تقل لاعبي نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة تفجيرات قبيل لقائه ضيفه موناكو الفرنسي في ربع النهائي.

وأفاد الاتحاد أنه بالتعاون مع الشرطة وأجهزة الأمن والأندية، سيقوم "بمراجعة الترتيبات الأمنية لمباريات الليلة والاجراءات الأمنية سيتم تعزيزها بحسب ما تدعو اليه الحاجة"، بحسب بيان صادر الأربعاء.

وتقام اليوم ثلاث مباريات في ذهاب الدور ربع النهائي، فيلتقي دورتموند ضيفه موناكو، بينما يلعب بايرن ميونيخ الالماني وضيفه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه ليستر سيتي الانكليزي.

وقال الاتحاد الأوروبي انه "على رغم عدم وجود معلومات استخبارية محددة تتعلق بأي تهديد لمباريات هذا المساء، نرغب في أن نؤكد للفرق والمسؤولين والمشجعين، ان الاتحاد الأوروبي يشدد دائماً على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة في مباريات المسابقات".

وكانت ثلاثة تفجيرات استهدفت حافلة دورتموند الثلاثاء في طريقها من الفندق إلى الملعب، ما أدى لإصابة لاعب دورتمورند الإسباني مارك بارترا وشرطي، وإرجاء المباراة إلى الأربعاء.

وأفادت وسائل اعلام ألمانية اليوم أن الشرطة تحقق في وجود "رابط اسلامي" محتمل مع التفجيرات، بعد العثور على رسالة في الموقع تشير إلى اعتداء برلين الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية نهاية العام الماضي، وأدى إلى مقتل 12 شخصاً دهساً بشاحنة.