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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
AFP

دوري أبطال أوروبا: تعادل تاريخي لكارباخ

واصل أتلتيكو مدريد الإسباني نتائجه الهزيلة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباخ الآذري ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة اليوم الأربعاء.

وعجز أتلتيكو مجدداً عن تحقيق انتصاره الأوّل في دور المجموعات، ليظل في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويضعف من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

في المقابل، حصل كارباخ، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في دور المجموعات، على أول نقطة له في دوري الأبطال، ولكنه ظل في قاع الترتيب.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه الجنوب أفريقي دينو ندلوفو لحصوله على الإنذار الثاني.

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