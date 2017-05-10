دوري أبطال أوروبا - تابعوا مباشرة أحداث مواجهة أتلتيكو وريال مدريد

يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه زين الدين زيدان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في محاولة لزملاء الفرنسي أنطوان غريزمان لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية في أصعب اختبار أوروبي للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

التشكيلتان المتوقعتان

أتلتيكو مدريد

أوبلاك - خوانفران - غودين - سافيتش - فيليبي لويز - كوكي - غابي - نيغيز - كرارسكو - غريزمان - غاميرو.

ريال مدريد

نافاس - ناتشو - راموس - فاران - مارسيلو - كروس - كاسيميرو - مودريتش - إيسكو - بنزيمة - رونالدو.

الحكم: التركي جنيات شاكير

ريال مدريد حقق المطلوب في مواجهة الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو" وفاز بثلاثية نظيفة حملت توقيع أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن جماهير أتلتيكو لم تفقد الأمل بتأهل فريقها وتتطلع لتحقيق عودة تاريخية في المباراة الأوروبية الأخيرة للفريق على ملعب "فيثنتي كالديرون".

زيدان المنافس على جبهتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لا يرغب في ترك فرصة الريمونتادا لأتلتيكو وسيدفع بكامل نجومه من أجل مواصلة المسيرة المظفرة نحو النهائي والتفرغ للصراع الكبير مع برشلونة على لقب الليغا.

لا يعاني النادي الملكي من غيابات مؤثرة، إذ يغيب عنه الويلزي غاريث بايل والبرتغالي بيبي واللذان نجح زيدان في إيجاد البديلين المناسبين لهما، لكن غياب الظهير الأيمن دانيال كارفاخال قد يشكل مشكلة للمدرب الفرنسي خاصة مع تذبذب مستوى البرازيلي دانيلو.