دوري أبطال أوروبا: برشلونة يؤمن بتحقيق "المعجزة" في موقعة الإياب

ومنذ تلك الأمسية "القاسية" على الكتالونيين في ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، نجح برشلونة في استعادة الثقة تدريجياً، ليبلغ القمة من خلال انتصارين كاسحين في مباراتيه الأخيرتين على سبورتينغ خيخون 6-1 وسلتا فيغو بخماسية نظيفة، استعاد معها صدارة الدوري من غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك على رغم إعلان مدربه لويس انريكي أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي.

وأعرب لاعب وسط برشلونة الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش عن أمله في أن يتمكن فريقه "من تحقيق المعجزة" على ملعبه "كامب نو"، علماً بأنه لم يسبق لأي فريق أن حول تخلفه برباعية نظيفة ذهاباً إلى تأهل في دور خروج المغلوب في المسابقة القارية العريقة.

وقال إنريكي "بالتأكيد، ستكون المهمة صعبة جداً، نحن لسنا أغبياء".

ونجح انريكي في إعادة الأمور الى نصابها وإخماد الفورة التي اندلعت عقب الخسارة المذلة أمام سان جيرمان الذي كان أكثر تصميما وإرادة وسرعة وفعالية، ويسود اعتقاد واسع بأن برشلونة لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

وكان المدرب السابق للنادي الإسباني جوسيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الانكليزي حاليا)، توجه إلى الباريسيين عقب مباراة الذهاب قائلا: "نصيحتي لكم بحكم معرفتي لانريكي واللاعبين قليلا، هي عدم التحدث كثيرا لأن في إمكانهم العودة في النتيجة ويثبتوا أنكم مخطئين".



إيمان لا يتزعزع

وبدا إنريكي واثقاً من قدرات فريقه وقال في هذا الصدد "لدي إيمان لا يتزعزع في أننا سنقدم مباراة رائعة ونعود إلى المنافسة... سنحاول حتى النفس الأخير".

وتابع انريكي عقب إعلان تخليه عن منصبه في نهاية الموسم "هناك ثلاثة أشهر مثيرة أمامنا. نحن في وضع صعب، خصوصاً في واحدة من المسابقات، ولكن بمساعدة الجميع وفي حال كان النجوم جاهزين فإنه يمكننا التعويض. بهذا الفريق يجب أن تؤمن دائما بقدرتك على تحقيق كل شيء حتى المعجزات".

وأردف قائلا: "موقفنا صعب للغاية بسبب النتيجة التي حققناها في مباراة الذهاب أمام فريق رائع، ولكن في كرة القدم كل شيء وارد".

وإذا كان ثمة فريق كرة القدم يملك الأسلحة اللازمة لتحقيق الأحلام فهو برشلونة، لاسيما من خلال الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الليغا والاوروغوياني لويس سواريز صاحب 26 هدفا هذا الموسم، والبرازيلي نيمار دا سيلفا العائد إلى التهديف.

كما أن الفريق الكاتالوني سجل 15 هدفا في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه في المسابقة القارية، فسحق سلتيك الاسكتلندي 7-صفر ثم مانشستر سيتي الانكليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة واحدة 4-صفر.

واعتبر سواريز أن فريقه قادر على التعويض، وقال "من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، خصوصا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكني أعتقد أن هذا الفريق قادر على قلب الأمور".

وتابع "هذا الفريق صنع التاريخ بإحرازه الثلاثية وألقاب كثيرة في السنوات الماضية، واذا اردنا صنع التاريخ كفريق، هذا يعني انه يجب التركيز لقلب النتيجة".

وأمل في أن يستلهم هو وزملاؤه من أفضل عروضهم بقيادة انريكي عندما سحقوا ريال مدريد برباعية نظيفة الموسم الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة خاض ميسي نصف الساعة الأخيرة منها فقط لعودته للتو وقتها من الإصابة.

وقال "إذا نجحنا في تسجيل 4 أهداف في مرمى ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، فلماذا لا نعيد الكرة أمام باريس سان جيرمان في كامب نو؟"، مضيفا "إذا سجلنا هدفين، ستبدأ العصبية في التسرب الى نفوسهم وهو ما يتعين علينا استغلاله لأننا قادرون على ذلك".

لكن النادي الفرنسي لن يكون لقمة سائغة، ويملك بدوره الأسلحة اللازمة للحفاظ على افضلية الذهاب خصوصا في خطي الدفاع والوسط حيث يضم لاعبين متمرسين أبرزهم قائد السيليساو السابق تياغو سيلفا ومواطناه ماركينيوس وماكسويل والدولي البلجيكي توماس مونييه والإيطاليان ماركو فيراتي وتياغو موتا والأرجنتيني انخل دي ماريا.

يضاف إلى ذلك رغبة الباريسيين ومدربهم الإسباني اوناي ايمري في فك العقد الكاتالونية إذ التقيا مرتين في الدور ربع النهائي وكان التأهل من نصيب برشلونة (2012-2013 و2014-2015).

كما أن سجل ايمري أمام برشلونة ضعيف، فالمدرب السابق لاشبيلية الإسباني حقق فوزا واحدا في 24 مواجهة مع برشلونة.

ويعول سان جيرمان على ايمري الذي تعاقد معه الصيف الماضي لتجسيد نجاحاته في الدوري الأوروبي مع اشبيلية (قاده الى اللقب في الأعوام الثلاثة الاخيرة) ومساعدة ممثل العاصمة الفرنسية على تخطي ربع النهائي الذي خرج منه في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأوضح ايمري أن فريقه لا يقل شأنا عن الفرق الأخرى، وقال "لدينا لاعبين مهمون يكبرون في كنف باريس سان جيرمان ويريدون كتابة تاريخ جميل فردي وجماعي معه"، مضيفا "الفريق متحمس جدا".



دورتموند لاستغلال الأرض والجمهور

وفي مباراة ثانية، يعول بوروسيا دورتموند الألماني بطل 1997 على عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي بطل 1961 و1962، لتعويض خسارته مباراة الذهاب بهدف وحيد.

ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة في غياب نجميه ماريو غوتسه المريض وماركو رويس المصاب، بيد أنه يعقد آمالاً على هدافه الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ والدولي الفرنسي الواعد عثمان ديمبيليه (19 عاما).

ويرغب اوباميانغ في مصالحة جماهيره بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة الذهاب، وهو الذي سجل ثنائية في المباراة الأخيرة التي أكرم فيها فريقه وفادة باير ليفركوزن (6-2) في الدوري ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى الفريق البرتغالي الذي يتصدر الدوري في بلاده والذي لن يكون في نزهة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في دورتموند.