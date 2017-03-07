دوري أبطال أوروبا - برشلونة...الرباعيات عصية على التدارك!

النادي الباريسي قدم عرضاً خيالياً على ملعبه "بارك دي برانس" وتفوق في الأداء والنتيجة فاستحق بإجماع الكل أن يفوز على أحد أبرز الأندية في القارة العجوز وأكبر المرشحين لنيل اللقب.

مواجهة "بارك دي برانس" فعل فيها النادي الفرنسي كل شيء جميل في كرة القدم وتمكن من تسجيل رباعية جعلت الكثيرين يضعونه ضمن الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

برشلونة مطالب بالفوز بفارق 5 أهداف أو أكثر للتأهل!

رغم هذا الفوز الكاسح، مازال العديد من النقاد وعشاق الكرة يؤمنون بقدرة برشلونة على العودة معتمدين في تحليلاتهم على القدرات الفنية لبطل المسابقة 5 مرات، فهو الذي يضم في صفوفه أفضل ثلاثي هجومي في العالم (MSN)، ميسي سواريز ونيمار.

تاريخ برشلونة الكبير في البطولة قد يمنع الكثيرين من فقدان الأمل في التأهل، لكن تاريخ المسابقة يحدثنا عن رواية مختلفة تماماً لا تبشر جماهير البلوغرانا بخير وتمنح الباريسيين جرعة كبيرة من الثقة.

المعلومة الأهم هي أنك عندما تستعيد ذاكرة الأبطال لا يوجد فريق خسر ذهاباً برباعية نظيفة وتمكن من العودة والتأهل.

رباعيات الذهاب في دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق نسخته الجديدة عام 1993 ليست كثيرة لكنها كافية لتأكد أن باب التأهل إلى ربع النهائي مفتوح على مصرعيه أمام باريس سان جيرمان.

1996-1997: مانشستر يونايتد الإنكليزي - بورتو البرتغالي

في هذا الموسم استطاع مانشستر يونايتد أن يتفوق ذهاباً برباعية نظيفة جعلته يخوض مباراة الإياب براحة كبيرة واستطاع أن يتعادل دون أهداف ويقصي التنين البرتغالي ليبلغ نصف النهائي.

2008-2009: برشلونة الإسباني - بايرن ميونيخ الألماني

فاز برشلونة على ملعبه برباعية نظيفة وتعادل على ملعب أليانز آرينا بميونيخ 1-1، وتمكن من الوصول إلى نصف النهائي في طريقه لإحراز لقب تلك النسخة.

2010-2011: ريال مدريد الإسباني - توتنهام هوتسبير الإنكليزي

اكتسح النادي الملكي الفريق الإنكليزي برباعية نظيفة في ذهاب ربع النهائي، قبل يفشل الإنكليزي في الفوز إياباً وخسروا بهدف نظيف وغادروا البطولة.

2011-2012: ميلان الإيطالي – أرسنال الإنكليزي

في نسخة هذا العام تفوق ميلان على ملعبه برباعية نظيفة، لكن الفريق اللندني تمكن من التفوق بثلاثية نظيفة في مواجهة الإياب لم تكن كافية لمنحه بطاقة العبور إلى ربع النهائي بخسارته 4-3 في مجموع المباراتين.

2012-2013: بايرن ميونيخ – برشلونة

الجميع يتذكر مواجهتي نصف النهائي بين البرسا وبايرن في ذلك الموسم، فقد اكتسح البافاري ضيفه في مواجهة الذهاب برباعية نظيفة، قبل أن يُجهز عليه بثلاثية على ملعب "كامب نو" بالذات، وكبده الخسارة الأكبر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

2013-2014: باريس سان جيرمان الفرنسي - باير ليفركوزن الألماني

في الدور ثمن النهائي تفوق النادي الباريسي برباعية نظيفة أحبطت الفريق الألماني الذي عجز عن العودة في الإيبا وتكبد خسارة أخرة بنتيجة 2-1 ليغادر المسابقة.

استثناء ولكن...

في موسم 2003-2004 حقق ميلان الإيطالي فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1 على ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي، غير أن الفريق الإسباني قلب الطاولة في مواجهة الإياب وفاز برباعية نظيفة ليتأهل إلى نصف النهائي بتفوقه 5-4 في مجموع المباراتين، لكنه استقاد بشدة من الهدف الذي سجله ذهاباً على ملعب "سان سيرو"، وهذا ما لم يفعله برشلونة أمام باريس سان جيرمان.

في موسم 1999-2000، خسر برشلونة 3-1 أمام تشيلسي في لندن، لكنه قلب الأمور في "كامب نو" وفاز 5-1 ليتأهل إلى نصف النهائي.

إذا تمكن الكتلان من اقتلاع بطاقة التأهل فمن المؤكد أنها ستكون أفضل مباراة في تاريخهم الطويل ومعجزة بكل المقاييس نظراً لقيمة الخصم والإمكانات التي يتمتع بها لاعبوه.