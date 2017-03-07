دوري أبطال أوروبا: برشلونة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه

محمد عمر موسى

تصريح جاء في وقت لا أحد يعلم ماهيته، الأقرب للمنطق هو أن إنريكي يريد أن يخفف من حدة الضغط القادم إليه من لقاء سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

فهذا ليس خبر جديد، تلقى برشلونة هزيمة ثقيلة على أرض الباربيسين في لقاء الذهاب حيث دك باريس سان جيرمان مرمى شتيغن بأربعة أهداف لم يكن للكتالان أي فرصة للرد عليها وبدا كأن حديقة الأمراء كانت سجن ميسي ورفاقه.

لا أحد يعلم ماذا حصل للفريق الكتالوني بأكمله، ميسي لم يكن في يومه، وسواريز لم يجد طريقه، أما نيمار فكان يقاتل وحده على الجبهة اليسرى دون درع يحميه من تلقي السهام الدفاعية من الفريق الفرنسي. حال الوسط كان في ضياع أما الدفاع فكان كالعادة تائه بين التقدم وإرسال الكرات إلى الجبهات الأمامية وبين تلقي هجمات لا تصد ولا ترد من خط هجوم كان فعليا على أتم الاستعداد للفتك بما هو أمامه.

على الطرف الآخر كان إيمري ورجاله مستعدين لما سيجري في اللقاء، فكان اللاعبون موجوهون نحو أمر واحد.. تفتيت كل ما يرونه أمامهم. لم يستغن الباريسيون عن أي فرصة وهاجموا من كل الجبهات وأغلقوا المنافذ وسدوا كل الطرق المؤدية إلى باريس فكان لهم ما تمنوا وتركوا برشلونة يذرف حتى نهاية اللقاء.

لا يختلف اثنان على الأداء الممتاز الذي قدمه باريس سان جيرمان وعلى تخاذل البرشلونيين من جهة أخرى، هل كان عنصر المفاجأة أم استهتار برشلونة بالفريق الخصم أم سوء تكتيك من إنريكي أو حتى تخاذل لأبعد الحدود من ميسي ورفاقه؟ ربما هذا لا يعني شيئا الآن ولكن الوقوف على الأسباب وعلاجها يمكن برشلونة مستقبلا من تلافي بعض أو كل الأخطاء التي وقع فيها.

هل فات الآوان؟

لم يذكر التاريخ أن حقق فريق في دوري الأبطال فوزا يعيده إلى مشوار التأهل بعد أن خسر بأربعة أهداف مقابل لاشيء في لقاء الذهاب.

لعب برشلونة أمام آرسنال في موسم 2010 وخسر على أرض المدفعجية بنتيجة 2-1 في دور الـ 16، ولكن في لقاء العودة تمكن من تسجيل 3 أهداف وضمن التأهل لدور الربع النهائي. لقاء آخر نستذكره لبرشلونة لعله الأهم، ففي موسم 2012 قابل ميلان وتأخر بهدفين في مباراة الذهاب 2-0، أما على أرضه فقد تمكن من قلب الطاولة وسجل 4 أهداف كان لميسي نصيب هدفين منهم.

تألق ميسي في آخر مواجهتين في الدوري المحلي وساهم بفوز الفريق بنتيجتين ثقيلتين أبرزهما أمام سيلتافيغو العنيد بخماسية نظيفة.

عودة اللاعبين المصابين في صفوف برشلونة ونيمار لمستواه سيلعبان دورا كبيرا، أيضا التغييرات التكتيكية في الخطة لها الدور الأبرز، فقد لعب إنريكي بـ 3-4-3 أمام خيخون وأعطت هذه الخطة مساحة أكبر لميسي وقوة أكبر لخط الوسط في قطع الكرات وإرسالها للأمام.

أعلن برشلونة الإسباني بأن جماهيره بصدد تجهيز "تيفو" استثنائي من أجل مباراة العودة، الأمر الذي سيشكل حافزا إضافيا للفريق بأكمله.

تسجيل أربعة أهداف ربما ليس أمرا مستحيلا برأي المتفائلين وحتى المتشائمين من أنصار الفريق الكتالوني لكن الواقع مرير عليهم خصوصا أن باريس سان جيرمان لن يفرط بالنتيجة.

من جهته حقق سان جيرمان انتصارا بهدف دون رد، على نانسي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده للنقطة 62، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 3 نقاط عن المتصدر موناكو.

فريق العاصمة الذي أصبح سادس فريق يسجل رباعية في مرمى برشلونة في مباراة في دوري الأبطال فهو على الأقل بحاجة للتعادل أو الخسارة بأقل من أربعة أهداف لضمان التأهل، وإذا ما قابل برشلونة بنفس الروح التي مكنته من الفوز فسيكون التأهل من نصيبهم.