دوري أبطال أوروبا: بديلا اليغري يمنحا يوفنتوس الفوز

يدين يوفنتوس بفوزه على ملعب "داراغو"، إلى البديلين الكرواتي ماركو بياتسا والبرازيلي داني الفيس اللذين سجّلا الهدفين في الدقيقتين 72 و74 بعد ثوان معدودة من مشاركتهما في المباراة التي تأثر خلالها بورتو بالنقص العددي منذ الدقيقة 27، عندما رفع الحكم الالماني فيليكس بريخ انذارين في وجه البرازيلي اليكس تيليس في غضون دقيقتين.

واستحق يوفنتوس الفوز خارج قواعده لأنه كان الطرف الأفضل حتى قبل تفوقه العددي وحصل على العديد من الفرص دون أن ينجح في ترجمتها، قبل أن يلعب بياتسا والفيس دور البطلين بحسمهما اللقاء في غضون دقيقتين.

وسيخوض يوفنتوس لقاء الاياب على أرضه في 14 آذار/مارس المقبل بأعصاب هادئة إلى حد ما بفضل الأفضلية الهامة التي حققها الأربعاء على ملعب منافسه البرتغالي.

ووضع بياتسا "السيدة العجوز" في المقدمة بعد اقل من دقيقتين من نزوله إلى أرض الملعب اثر كرة من ديبالا ارتدت من المدافع المكسيكي من اصل لبناني ميغيل ليون فسقطت أمام الكرواتي الذي تابعها قوية أرضية على يمين كاسياس (72).

وعلى غراره فعل البرازيلي ألفيس الذي وطئ أرض الملعب في الدقيقة 73 وسجّل بعد ثوان فقط من أوّل لمسة له بعدما وصلته الكرة بتمريرة من الجهة اليسرى عبر مواطنه لاعب بورتو السابق اليكس ساندرو، فسيطر عليها بصدره عند القائم البعيد وأطلقها في سقف الشباك (74).