دوري أبطال أوروبا - بايرن يبحث عن ليلة تاريخية في مدريد

وكان النادي الملكي المتوج بـ 11 لقباً في المسابقة الأوروبية (رقم قياسي)، فاز في مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" 2-1، بفضل ثنائية في الشوط الثاني لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أتاحت له رفع رصيده في المسابقات الأوروبية إلى 100 هدف.

ولم يسبق للنادي الإسباني أن فشل في التأهل ضمن الأدوار الاقصائية لدوري الأبطال بعد فوزه ذهاباً خارج ملعبه، ما يجعل مهمة النادي البافاري أكثر صعوبة على ملعب "سانتياغيو برنابيو".

وقال قائد الفريق الدولي السابق فيليب لام بعد التعادل السلبي مع باير ليفركوزن السبت في الدوري المحلي "لن يكون الأمر سهلاً (...) لكننا نملك فرصة للفوز في مدريد".

ويعد اللقاء بين بايرن وريال اللذين يتصدر كل منهما الدوري المحلي، الأكثر تواترا في أوروبا. ومن مجموع 23 مواجهة بينهما، فاز بايرن 11 مرة، في مقابل 10 انتصارات لريال مدريد وتعادلين.

وعلى رغم التفوق الضئيل لبايرن في هذا المجال، إلا أن تاريخه "الإسباني" يؤرقه. ففي المواسم الثلاثة الماضية، أقصي النادي البافاري من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يدي أندية إسبانية: أتلتيكو مدريد (2016)، برشلونة (2015)، وريال مدريد (2014).

وفي حال خروجه هذا الموسم، ستكون المرة الأولى يغيب فيها النادي البافاري عن نصف النهائي الأوروبي منذ موسم 2011-2012.

وأحرز بايرن اللقب للمرة الأخيرة في موسم 2012-2013، ضمن ثلاثية شملت أيضاً الدوري والكأس المحليين بقيادة مدربه السابق يوب هاينكس. ومنذ خلف المدرب الإسباني بيب غوارديولا هاينكس في منصبه بعد التتويج بتلك الثلاثية، تلقى النادي الألماني أربع خسارات في زياراته الأوروبية الأربع إلى إسبانيا.

ويأمل المدرب الإيطالي الحالي للنادي كارلو أنشيلوتي في ألا يكون مصيره مشابهاً لسلفه، لاسيما وأنه خسر أيضاً صفر-1 على ملعب أتلتيكو مدريد خلال مباريات الدور الأول في أيلول/سبتمبر الماضي.

وستحمل المباراة نكهة خاصة لإنشيلوتي، إذ ستكون عودته الأولى إلى سانتياغو برنابيو منذ إقالته من تدريب ريال في أيار/مايو 2015.

وفي ظل حاجة بايرن إلى تسجيل هدفين على الأقل لضمان البقاء في المنافسة، تبدو العودة المرجحة لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمثابة جرعة دعم مهمة، بعد غيابه عن الذهاب لإصابة في الكتف.

وسجل ليفاندوفسكي 38 هدفاً خلال 40 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وبدا غيابه مؤثراً في مباراة الذهاب التي أضاع فيها الفريق الألماني فرصاً عدة أمام المرمى، علماً أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه الإسباني خافي مارتينيز.

وقال لاعب بايرن توماس مولر أن "الفرص التي أضعناها (في مباراة الذهاب) كانت قاتلة".

وشكل التسجيل في مرمى النادي الإسباني هواية لليفاندوفسكي في المواسم الماضية، إذ سجل أربعة أهداف في مرمى ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي (4-صفر)، عندما كان لا يزال في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وتدرب ليفاندوفسكي بشكل طبيعي الأحد.

وقال للموقع الالكتروني للنادي "أنا بحالة جيدة، أنا سعيد جداً بمشاركتي في الحصة التدريبية اليوم، كل شيء على ما يرام".

وأبدى أنشيلوتي ثقته بحظوظ بايرن في مباراة الثلاثاء، قائلاً في تصريحات الأسبوع الماضي "ليست لدينا فرصة كبيرة ولكننا لا نزال نملك حظوظنا، لا زلنا على قيد الحياة".

أضاف "كان في إمكانهم حسم المباراة بتسجيل هدف إضافي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك (...) سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول، ولكننا فقدنا فعاليتنا في الشوط الثاني"، متابعاً "صعبنا الأمور على أنفسنا عندما تراجعنا إلى الخلف، ولكن لا زالت حظوظنا قائمة".

الأرض لصالح مدريد

في المقابل، تميل الاحصاءات بشكل صريح لصالح ريال مدريد.

فالنادي الملكي حامل اللقب، لم يخسر في آخر 12 مباراة أوروبية على أرضه (فاز عشر مرات وتعادل مرتين). كما أنه فاز على النادي البافاري تسع مرات من أصل آخر 12 زيارة قام بها لسانتياغو برنابيو.

وأفاد الموقع الالكتروني للنادي الأحد أن لاعبيه خاضوا التمرين الأول استعداداً للمباراة مع بايرن، باستثناء القائد سيرخيو راموس والبرتغالي فابيو كوينتراو وإيسكو الذين اكتفوا بتمارين داخل القاعة الرياضية.

وفي حال مشاركته الثلاثاء، سيخوض راموس مباراته المئة في دوري الأبطال، ليصبح اللاعب الثلاثين الذي يبلغ هذه العتبة. وفي 99 مباراة في المسابقة، سجل راموس 10 أهداف.

إضافة إلى ذلك، تمرن المدافع الفرنسي رافاييل فاران بمفرده الأحد، بينما لا يزال الجناح الويلزي غاريث بايل والمدافع البرتغالي بيبي يخضعان لبرنامج تأهيل للتعافي من الاصابة، ومن غير المؤكد مشاركتهما غداً.

وكان إيسكو المنقذ لريال أمام ضيفه المتواضع سبورتينغ خيخون في الدوري المحلي السبت، في مباراة خاضها النادي الملكي بتشكيلة جلها من الاحتياطيين استعداداً لمباراة بايرن. وسجل إيسكو ثنائية بينها الهدف القاتل وقاد ناديه للفوز 3-2، ليبقي على صدارته وفارق النقاط الثلاث مع برشلونة، علماً أن للنادي الملكي مباراة مؤجلة.