دوري أبطال أوروبا - بايرن يعوّل على سجله في معقله لإسقاط ريال مدريد

ويعوّل بايرن الذي يتقدم بثبات نحو لقب جديد في الدوري المحلي، على سجله "الخارق" في معقله، ليقطع نصف الطريق نحو تحقيق ثأره من ريال مدريد وحرمان النادي الملكي مواصلة مسعاه ليكون أول فريق يحتفظ بلقب المسابقة بصيغتها الحالية.

وفاز بايرن في المباريات الـ 16 الأخيرة التي خاضها بين جماهيره في دوري الأبطال (رقم قياسي)، آخرها بنتيجة ساحقة على أرسنال الإنكليزي 5-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل أن يحقق النتيجة نفسها إياباً في لندن.

وأكد جناح بايرن الهولندي أريين روبن، اللاعب السابق لريال مدريد، رغبة لاعبي النادي البافاري بالحفاظ على سجلهم على ملعبهم.

وشدّد على ضرورة: "إعطاء إشارة لريال مدريد منذ الدقيقة الأولى بأنّه لن يأخذ شيئاً معه من ميونيخ ونريد الفوز بالمباراة".

ويسعى بايرن بقيادة المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي للثأر من النادي الملكي الذي كان آخر فريق يفوز عليه بين جماهيره في المسابقة القارية، بنتيجة قاسية 4-صفر في نصف نهائي 2014.

وكان أنشيلوتي في حينه مدرباً لريال وقاده إلى إحراز لقب المسابقة القارية، وكان مساعده حينها الفرنسي زين الدين زيدان الذي يتولى حالياً تدريب النادي الإسباني، وقاده خلال موسمه الأول (عام 2016) إلى إحراز لقبه الحادي عشر في البطولة الأوروبية.

وترتدي مواجهة 2016-2017 نكهة مميزة لأنها تضع الإسباني تشابي ألونسو أيضا في مواجهة الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2009 إلى 2014 وأحرز معه خمسة ألقاب.

ومن المؤكد أنّ ألونسو الذي أحرز دوري الأبطال عام 2005 أيضاً حين كان في صفوف ليفربول الإنكليزي وعلى حساب فريق أنشيلوتي السابق ميلان بعد مباراة تاريخية (تقدم ميلان صفر-3 ثم خسر المباراة بركلات الترجيح)، يريد إنهاء مسيرته بأفضل طريقة ممكنة لكونه يعتزل في نهاية الموسم، ويمكن في حال أحرز مع بايرن اللقب، أن يصبح أول لاعب يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات مع ثلاثة أندية.

- مواجهة رونالدو وليفاندوفسكي -

وتتركز الأنظار على المواجهة المرتقبة بين نجمي ريال البرتغالي كريستيانو رونالدو وبايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 38 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، مقابل 26 هدفاً في 36 مباراة للبرتغالي الذي يحمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وفي حين أنّ سجل رونالدو التهديفي هذا الموسم أقل من المواسم الماضية، إلا أنّ النجم البرتغالي يعرف كيف "يعذب" بايرن كونه سجل في مرمى الأخير أربعة أهداف في أربع مباريات، وهو سيلقى مساندة كبيرة من الثنائي الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة.

وشدد انشيلوتي على أنّ "التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق"، ما يجعل من الصعوبة بمكان ترجيح كفة فريق على آخر.

ويعول بايرن على معرفة أنشيلوتي بريال من أجل محاولة بلوغ نصف النهائي بحسب ما أشار حارسه الدولي مانويل نوير الذي يعود إلى الفريق مع زميله توماس مولر بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يشكل غياب قلب الدفاع ماتس هوملس بسبب إصابة في أربطة كاحله ضربة قاسية لبطل الـ"بوندسليغا".

وقال نوير: "نملك مدرباً يعرف فريق ريال تماماً، إنّه منافس مثير وصعب، لا أعتقد بأن ريال سيكون سعيداً بمواجهة بايرن، لكن مواجهة ريال دائماً ما تكون مميزة"، مشيراً إلى أنّ حظوظ الفوز ستكون مناصفة بين الفريقين "والتفاصيل الصغيرة ستحسم" المواجهة.

ولن يكون بايرن الوحيد الذي يعاني دفاعياً بغياب هوملس، إذ يفتقد ريال بدوره ركنين مؤثرين هما البرتغالي بيبي والفرنسي رافايل فاران.

وإذا كان هوملس يسابق الزمن لكي يكون جاهزاً للقاء الإياب، فإنّ غياب بيبي وفاران عن مباراة "سانتياغو برنابيو" مؤكد لأن الأول تعرض السبت ضد الجار اللدود أتلتيكو (1-1) لكسر مزدوج في ضلعه، بينما يعاني الثاني إصابة عضلية ستبعده لفترة شهر.