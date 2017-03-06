دوري أبطال أوروبا: بايرن يحل ضيفاً ثقيلاً على آرسنال

يستضيف آرسنال الإنكليزي بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء على ملعب الإمارات في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تبدو محسومة سلفاً بعد السقوط المذل للمدفعجية أمام العملاق البافاري (5-1) في مواجهة الذهاب قبل أسبوعين.

ويزداد الضغط على الفرنسي آرسين فينغر مدرب الفريق اللندني الذي تطالب جماهير ارسنال بإقالته بعد تراجع فرصه بإحراز الدوري الانكليزي الممتاز، إلى جانب خيبة الأمل الشديدة في دوري الأبطال.

وازداد الوضع سوءاً بعد خسارة الفريق اللندني أمام ليفربول 1-3 السبت في قمة المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن تشلسي المتصدر.

واعترف فينغر بقراره الخاطىء بإبقاء المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، قبل أن يدفع به في الثاني فكان الأكثر خطورة ومرر كرة الهدف التي قلص منها داني ويلبيك الفارق.

وأشارت تقارير صحافية في الأيام الماضية الى رغبة سانشيز بالرحيل عن آرسنال بسبب خلاف على قيمة العقد الجديد.

وتحدث فينغر عن نتيجة الذهاب أمام بايرن قائلاً "عموماً، يجب أن أقول إن بايرن أفضل منا. لقد انهرنا".

ويشكل بايرن ميونيخ، المتوج باللقب خمس مرات آخرها في 2013، عقدة لأرسنال الحالم بلقبه الأول في البطولة، بعد ان كان خسر نهائي 2006 أمام برشلونة. وخرج آرسنال من دور الـ16 في المواسم الستة الماضية.

وأقصى بايرن خصمه من دور الـ16 في مواسم 2005 و2013 و2014. حقق الفريق البافاري 16 فوزاً متتالياً على أرضه في المسابقات الأوروبية، ووصل في المواسم الثلاثة الماضية إلى الدور نصف النهائي، آخرها أمام أتلتيكو مدريد.

ويقول الدولي الإسباني خافي مارتينيز "لدينا أفضلية كبيرة، لكن آرسنال خطير، ولذلك يجب أن نلعب باندفاع كامل لتحقيق الفوز".

ويغيب مدافع بايرن فيليب لام، لكنه دعا رفاقه إلى التركيز "يجب أن يكون تركيزنا كبيراً، والأهم أن نظهر لآرسنال في ربع الساعة الأول أنه يتعين عليه نسيان الدور التالي".