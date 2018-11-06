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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: بايرن واياكس أمام فرصة التأهل لثمن النهائي

تبدو الفرصة مواتية أمام بايرن ميونيخ الألماني لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا إن لم يكن حجز بطاقته عندما يستضيف أيك أثينا اليوناني ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الخامسة.

AFP

وتشهد المجموعة أيضاً مواجهة قوية بين بنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي.

ويمني الفريق البافاري النفس بمحو تعادله المخيب أمام ضيفه فرايبورغ (1-1) السبت في البوندسليغا، لتجديد فوزه على أيك بعدما كان تغلب عليه بهدفين دون رد في أثينا.

وسيضمن بايرن وأياكس تأهلهما في حالة فوزهما على غريميهما، كونهما يتقاسمان الصدارة مع برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن الفريق البرتغالي، فيما يخلو رصيد الفريق اليوناني من النقاط.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وأيك أثينا مباشرة وحصرياً مساء الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على القناة HD5، بتعليق الزميل محمد بركات، فيما ننقل لكم مجريات مباراة بنفيكا وأياكس على القناة HD4 بتعليق الزميل نوفل الباشي.
 

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