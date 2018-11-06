دوري أبطال أوروبا: بايرن واياكس أمام فرصة التأهل لثمن النهائي

وتشهد المجموعة أيضاً مواجهة قوية بين بنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي.

ويمني الفريق البافاري النفس بمحو تعادله المخيب أمام ضيفه فرايبورغ (1-1) السبت في البوندسليغا، لتجديد فوزه على أيك بعدما كان تغلب عليه بهدفين دون رد في أثينا.

وسيضمن بايرن وأياكس تأهلهما في حالة فوزهما على غريميهما، كونهما يتقاسمان الصدارة مع برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن الفريق البرتغالي، فيما يخلو رصيد الفريق اليوناني من النقاط.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وأيك أثينا مباشرة وحصرياً مساء الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على القناة HD5، بتعليق الزميل محمد بركات، فيما ننقل لكم مجريات مباراة بنفيكا وأياكس على القناة HD4 بتعليق الزميل نوفل الباشي.

