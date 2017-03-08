دوري أبطال أوروبا: المعجزة تتحقق في الكامب نو وبرشلونة يتأهل

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا (40 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (88 و90+1 من ركلة جزاء) وسيرجي روبرتو (90+5) لبرشلونة، والأوروغوياني ادينسون كافاني (63) لسان جرمان.

وبات برشلونة أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهاباً في دور خروج المغلوب.

وبانت ملامح تأهل برشلونة في وقت مبكر بعد أن تقدم 3-صفر مقترباً جداً من تعويض خسارته القاسية ذهاباً برباعية نظيفة، لكن كافاني خطف هدفاً لفريق العاصمة الباريسية وكان على وشك أن يقضي فيه على آمال مواطنه لويس سواريز ورفاقه الكاتالونيين.

ولم يستسلم لاعبو الفريق الكتالوني وخطف نيمار هدفين قبيل نهاية الوقت الأصلي، ثم أضاف سيرجي روبرتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت الضائع.

معجزة كامب نو

أكد برشلونة عقدته لسان جيرمان بعد أن أخرجه من الدور ربع النهائي في المواجهتين السابقتين.

ففي موسم 2012-2013 خرج باريس سان جيرمان دون أن يخسر أمام برشلونة (2-2 ذهاباً في باريس و1-1 اياباً في برشلونة، وتأهل الأخير لتسجيله أكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهاباً واياباً موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-صفر في برشلونة).

والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على ارضه وخسر 1-3 في كامب نو.

ولعب الفريقان بأفضل عناصرهما فشكل الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز وصانعا اللعب اندريس اينييستا والكرواتي ايفان راكيتيتش نواة تشكيلة برشلونة، والايطالي ماركو فيراتي والبرازيلي لوكاس مورا وكافاني والألماني جوليان دراكسلر نقطة الثقل في صفوف باريس سان جيرمان.

وأبقى الإسباني أوناي ايمري مدرب سان جيرمان لاعب الوسط الأرجنتيني انخل دي ماريا على مقاعد البدلاء لعودته للتو من اصابة تعرض لها في مباراة الذهاب التي سجل فيها هدفين. ولم يشارك دي ماريا في أي مباراة منذ ذلك الحين.

وسعى برشلونة منذ البداية إلى الإمساك بزمام الأمور، وحصل ما كان يتمناه بافتتاح التسجيل في وقت مبكر جدا وتحديداً في الدقيقة الثالثة حين وصلت كرة إلى داخل المنطقة أخطأ الدفاع في تشتيتها فتهيأت أمام سواريز أكملها برأسه من فوق الحارس الألماني كيفن تراب فاجتازت خط المرمى قبل أن يلحق بها أحد المدافعين.

وبقيت الأفضلية كتالونية من دون فرص مركزة على المرمى بسبب الرقابة الدفاعية اللصيقة للاعبي باريس سان جيرمان على حامل الكرة.

واستعجل أصحاب الأرض اضافة هدف ثان، فتكفل ميسي بالكرات الثابتة من دون أن يصيب نجاحاً، وأرسل البرازيلي نيمار كرة لامست القائم الأيسر (18)، وسدد اينييستا من بعيد فعلت كرته العارضة بقليل (27).

وارتفعت نسبة الأمل أمام بطل اسبانيا المتوج بالبطولة الأوروبية خمس مرات آخرها في 2015، فجاء الهدف الثاني قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول حين أرسل نيمار كرة فوق المدافعين إلى اينييستا داخل المنطقة فلحق بها قبل أن تخرج ومررها أمام المرمى لكن كورزاوا حولها عن طريق الخطأ في الزاوية اليسرى لمرمى تراب.

وتكرر سيناريو الشوط الأول، اذ وجد برشلونة نفسه أمام فرصة اضافة هدف ثالث مبكراً.

ففي الدقيقة الثالثة، انطلق برشلونة من الجهة اليسرى ومرر اينييستا كرة إلى نيمار داخل المنطقة لكنه تعرض إلى عرقلة من توماس مونييه فاحتسب الحكم الألماني دنيتس ايتيكين ركلة جزاء انبرى لها ميسي واضعاً الكرة بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى (50).

وظهرت خطورة سان جيرمان تدريجياً، فأصاب كافاني القائم الأيسر لمرمى برشلونة إثر كرة من الجهة اليمنى مررها مونييه (52)، لكن الأوروغوياني نفذ المهمة المطلوبة منه على أكمل وجه حين وصلته كرة داخل المنطقة فسددها رائعة في سقف الشباك لم يحرك لها الحارس الألماني مارك-اندري تير شتيغن ساكنا (63).

وجاء الهدفان الرابع والخامس لبرشلونة بواسطة نيمار، الأول من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين، والثانية من ركلة جزاء اثر عرقلة على سواريز في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يخطف سيرجي روبرتو هدفاً قاتلاً في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع مانحاً فريقه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.