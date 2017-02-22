دوري أبطال أوروبا: الأخطاء الدفاعية قتلت موناكو

واعتبر أن اللحظة الحاسمة تمثلت بإهدار فالكاو ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، كانت سترفع النتيجة الى 3-1 لولا تسديدها ضعيفة وبتردد أمام الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كابابييرو.

وعن أداء مهاجمه اليافع كيليان مبابي (18 عاماً) الذي شارك لأول مرة أساسياً في دوري الأبطال وتسجيله الهدف الثاني، قال جارديم الذي قاد موناكو لأن يصبح راهناً صاحب أقوى هجوم في البطولات الأوروبية الكبرى: "دفعت بكيليان أساسياً اليوم لأننا نعرف سيتي جيداً. نعرف أن هناك الكثير من المساحات في الخلف. أعتقد أنه قدم مباراة جيدة. الشاب اليافع يبلغ الثامنة عشرة. وهذا جزء من مشروعنا أيضاً".

وأضاف جارديم: "الأخطاء الدفاعية لها علاقة أيضاً بعمر اللاعبين ونضجهم. كيليان بعمر الثامنة عشرة، وكثيرون في الـ20، 21 أو 22 من العمر".

ووصف جارديم تسجيل فريقه ثلاثية في أرض سيتي وتقديم عرض رائع بأنها "لحظة هامة" لفريق الامارة: "أهنىء الفريق. هناك 90 دقيقة متبقية على أرضنا. لم ينته شيء بعد".

وعن الكولومبي فالكاو الذي سجل هدفين أحدهما بتسديدة ساقطة رائعة من فوق كاباييرو، قال جارديم: "هذا طبيعي لأنه مهاجم كبير. في إنكلترا، لم تجر الأمور كما يشتهي. لكنه أثبت اليوم أنه هداف كبير".

ورأى جارديم أنه في العادة يلعب فريقه "بسرعة 100%، لكن اليوم كنا بسرعة 150%. 3-2 ثم 3-3، لم يكن لدينا الوقت لتغيير الأمور، وإعطاء التوجيهات. لقد كانت مباراة كرة قدم رائعة".