دوري أبطال أوروبا: إنييستا والبقية.. "لا نملك تفسيراً لما حصل"

نقلت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الأربعاء ردود فعل بعض من لاعبي برشلونة بعد هزيمتهم الثقيلة أمام باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء.

وكان برشلونة قد تجرع هزيمة مذلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرخيو بوسكيتيس، نجم وسط ميدان برشلونة، تحدث في تصريحات لشبكة: "تي في3" الكتالونية عن لاعبي باريس سان جيرمان، وقال: "لقد كانوا أفضل منا في الكثير من النواحي".

وأضاف بوسكيتيس، قائلًا: "النتيجة ثقيلة ولكن هذه هي كرة القدم".

وأشار اللاعب الدولي الإسباني إلى أن الفريق الباريسي مارس ضغطاً كبيراً على برشلونة طوال المباراة، وتابع قائلاً: "لقد ضغطوا بشكل كبير، وكانوا جيدين، وكان لديهم خطة ونفذوها بشكل جيد، كنا نتوقع شيئا آخر".

وتطرق بوسكيتيس إلى الحديث عن أمال فريقه في مباراة العودة، حيث قال: "هل هناك أمل؟، لا نملك إلا أن نصحح أخطاءنا، من الصعب أن تثق الجماهير فينا بعد ما حدث، التعويض سيكون صعباً للغاية ولكننا سنحاول".

وعلى جانب آخر، أكد أندريس إنييستا، قائد برشلونة، أن ما حدث في ملعب باريس سان جيرمان ليس له تفسير، وقال: "لا يوجد تفسير لهذا وهذه البطولة لا ترحم".

وأضاف: "اليوم كنا سيئين للغاية، بدءا من اللاعبين وحتى أصغر فرد ولا يوجد تفسير آخر، إنه أمر صعب، ولكن مثل هذه الأشياء تحدث أحياناً".

وأوضح إنييستا أن يوم أمس كان عصيبًا بالنسبة لبرشلونة، واختتم حديثه لوسائل الإعلام الإسبانية قائلاً: "من الصعب إيجاد تفسير للشيء الذي مررنا به وخاصة في بطولة مثل هذه لا ترحم، كل شيء كان سلبياً وخاصة النتيجة، لا يوجد الكثير ليقال".