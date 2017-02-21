دوري أبطال أوروبا - إشبيلية وليستر سيتي لحجز مكان مع الكبار

على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان"، سيكون إشبيلية، بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في المواسم الثلاثة الأخيرة، مرشحاً لتعميق جراح ضيفه ليستر سيتي بطل إنكلترا الذي يخوض مغامرته الأولى على الاطلاق في المسابقة لكن مستواه الحالي لا يدعو للتفاؤل.

ويمر ليستر بأزمة كبيرة قد تطيح برأس مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري لأن الفريق يقبع حالياً في المركز السابع عشر في الدوري الممتاز وتفصله نقطة فقط عن منطقة الهبوط، وذلك بعدما اكتفى بفوزين فقط في المراحل الـ16 الأخيرة.

وودّع فريق رانييري مسابقة الكأس من الدور ثمن النهائي بخسارته السبت أمام ميلوول من الدرجة الثانية صفر-1 وذلك رغم اضطرار الأخير لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52.

وفي المقابل، يعيش إشبيلية بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي خلف أوناي ايمري المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فترة رائعة على الصعيد المحلي لإذ حقق رقماَ قياسياَ شخصياَ من حيث عدد النقاط بعد 23 مرحلة (49 نقطة)، وهو في قلب الصراع على لقب الدوري المحلي كونه يتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال مدريد المتصدر (يملك الأخير مباراتين مؤجلتين) ونقطتين عن برشلونة الثاني.

ويدخل النادي الأندلسي إلى هذه المواجهة وهو يطمح في العودة بالزمن إلى موسم 1957-1958 حين بلغ ربع نهائي المسابقة القارية الأم في أول مشاركة له فيها لكن المشوار انتهى حينها بخسارة قاسية أمام مواطنه ريال مدريد صفر-8 و2-2) الذي توّج لاحقاً باللقب.

ووصل إشبيلية في مناسبتين أخريين فقط إلى الدور ثمن النهائي عامي 2008 و2010 حيث انتهى مشواره على أيدي فنربهتشه التركي وسسكا موسكو الروسي على التوالي.