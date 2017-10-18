دوري أبطال أوروبا: أهداف وأهم أحداث المرحلة الثالثة مباشرة

تختتم المرحلة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، بإقامة 8 مباريات، ضمن المجموعات الأربعة الأولى، حيث يستقبل تشيلسي الإنجليزي في أهم لقاءاتها ضيفه روما الايطالي (HD2) لحساب المجموعة الثالثة، بينما يحل مواطنه مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا البرتغالي (HD6) ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ويستقبل يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية في ملعب أليانز ستاديوم في تورينو ضيفه سبورتينغ لشبونة (HD4) القادم من البرتغال، ضمن المجموعة الرابعة التي يستضيف فيها أيضاً برشلونة الإسباني فريق أولمبياكوس اليوناني (HD1).

ويسافر باريس سان جيرمان الفرنسي إلى بلجيكا لملاقاة أندرلخت (HD3)، فيما يستقبل بايرن ميونيخ الالماني سيلتك الأسكتلندي (HD5) ضمن المجموعة الثانية.

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وضمن المجموعة الأولى يلعب بازل السويسري في ضيافة سسكا موسكو الروسي (HD7)، في حين أن أتليتيكو مدريد الإسباني سيزور أذربيجان للعب مع كاراباخ (HD4) في المجموعة الثالثة.

وتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، باستثناء مباراة أتليتيكو مدريد وكرباخ التي تبدأ عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباريات اليوم الأول من المرحلة الثالثة قد انتهت بحصيلة 31 هدفاً خلال المباريات الثمانية التي أقيمت الثلاثاء. لمشاهدة الأهداف إضغط هنا

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