دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو يقسو على ليفركوزن

وسجل راوول نيغيز (17) وأنطوان غريزمان (24) وكيفن غاميرو (58 من ركلة جزاء) وفرناندو توريس (84) أهداف أتلتيكو، وكريم بلعربي (48) وسيتفان سافيتش (68 خطأ في مرمى فريقه).

والخسارة هي الأولى لباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبعد أن سجل ثلاثة أهداف في نهاية الأسبوع في مرمى سبورتينغ خيخون (4-1) في أقل من خمس دقائق، قرر مدرب اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني اشراك الفرنسي كيفن غاميرو أساسياً على حساب فرناندو توريس، ليلعب إلى جانب مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي انطوان غريزمان.

وكان خيار سيميوني في محله لأن غاميرو كان أفضل لاعب في المباراة بفضل تحركاته والجهود التي بذلها فصنع هدفاً وسجل أخر.

في المقابل، غاب عن فريق العاصمة الإسبانية مدافعه دييغو غودين وخوان فران.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بضغط كبير على الضيوف وتحديداً من خلال تحركات كريم بلعربي الذي شكل خطورة دائمة على دفاع الخصم.

لكن أتلتيكو الذي يملك خبرة كبيرة في المسابقة القارية بعد بلوغه المباراة النهائية مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة تقدم بهدف رائع للاعب وسطه ساوول نيغيز الذي راوغ مدافعاً واطلق كرة بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى باير ليفركوزن (17).

ثم استغل أتلتيكو هجمة مرتدة سريعة وخطأً دفاعياً فادحاً ليتلاعب غاميرو بمدافعين ويمرر كرة متقنة باتجاه غريزمان الذي أودعها الشباك (24).

وبات غريزمان أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفاً ليتخطى لويس أراغونيس الذي سجل 12 هدفا لأتلتيكو بين عامي 1964 و1974.

وكاد اللاعبان يكرران السيناريو ذاته لأن غاميرو مرر كرة متقنة باتجاه غريزمان لكن كرة الأخير ارتطمت بقدم الحارس وخرجت فوق العارضة (30).

وفي مطلع الشوط الثاني قلص بلعربي الفارق عندما استغل كرة عرضية من الجهة اليمنى ليتابعها بعيداً عن متناول الحارس الإسباني ميغيل مويا (48).

لكن أتلتيكو أعاد الفارق إلى سابقه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر مخاشنة مدافع ليفركوزن ألكسندر دراغوفيتش لغاميرو داخل المنطقة فانبرى لها الأخير بنجاح مانحاً التقدم 3-1 لفريقه (58).

لكن الفريق الألماني لم يلق السلاح ونجح في تقليص النتيجة مجدداً بالنيران الصديقة عندما سجل ستيفان سافيتش خطأ في مرمى بعد كرة مرتدة من الحارس (68).

ووسط الضغط الألماني القوي وبعد أن أنقذ مدافع أتلتيكو مدريد البرازيلي فيليبي لويز مرماه من هدف مؤكد بعد ان أبعد كرة المكسيكي خافيير هرنانديز قبل أن تجتاز الخط، نجح أتلتيكو مدريد في توسيع الفارق مجدداً عندما سجل البديل توريس هدفاً برأسه في الدقيقة 84 ليحسم النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه.