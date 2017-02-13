دورتموند يفتقد جهود غوتسه أمام بنفيكا

سافر فريق بروسيا دورتموند الألماني اليوم الاثنين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بدون لاعب وسطه المهاجم ماريو غوتسه لمواجهة بنفيكا في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.

وقال مدير الكرة في بروسيا دورتموند مايكل زورك قبل سفر الفريق: "مباراة لشبونة جاءت في وقت مبكر بالنسبة له"، في إشارة لغوتسه .

وتعافى غوتسه، الحاصل على لقب بطولة كأس العالم مع المنتخب الألماني، لتوه من إصابة عضلية، وشارك في جزء من تدريبات الفريق الأخيرة، حسبما أكد زورك في تصريحاته.

وانضم لدورتموند في رحلته للعاصمة البرتغالية، المدافعان مارسيل شميلزر ولوكاس بيشتشيك، اللذين غابا للإصابة عن مباراة الفريق، التي سقط فيها أول أمس السبت أمام دارمشتاد في الدوري الألماني "بوندسليغا"، من أجل المشاركة في مباراة الغد أمام بنفيكا.