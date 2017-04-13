دورتموند يفتقد بارترا أربعة أسابيع

كشف مدرب دورتموند الألماني لكرة القدم توماس توخيل الخميس أن مدافعه الإسباني مارك بارترا الذي أصيب بجروح وخضع لجراحة في معصم يده اليمنى جراء انفجارات استهدفت حافلة الفريق الثلاثاء، سيغيب نحو أربعة أسابيع.

وقال توخيل: "يرغب مارك باللعب بدءا من السبت، ولكنه يحتاج إلى نحو أربعة أسابيع".

ويلتقي دورتموند مع فرانكفورت السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

وأصيب بارترا (26 عاماً) جراء الزجاج المتطاير إثر التفجيرات، وخضع مساء الثلاثاء لجراحة بعدما تم نقله إلى المستشفى.

واستهدفت التفجيرات الحافلة وهي في طريقها من الفندق إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" التابع للنادي الألماني، استعدادا لمباراته مع موناكو الفرنسي ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ما أدى إلى إصابة بارترا وشرطي.

وأقيمت المباراة الأربعاء وخسرها الفريق الألماني 2-3.