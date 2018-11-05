في المجموعة الأولى، يدخل دورتموند مباراته ضد مضيفه أتلتيكو مدريد، وهو متصدر برصيد تسع نقاط من الجولات الثلاث الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه الإسباني، بينما يبتعد كل من موناكو الفرنسي وضيفه كلوب بروج البلجيكي عن المنافسة، وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة فقط.

ويسعى دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني، إلى تعزيز رقمه القياسي المحقق السبت بفوزه في البوندسليغا على فولفسبرغ 1-صفر، اذ أنهى مباراته الـ15 توالياً دون خسارة في مختلف المسابقات.

ويدخل دورتموند أسبوعاً حافلاً هو الأهم له بإدارة المدرب السويسري لوسيان فافر في موسمه الأول، إذ سيكون أمام فرصة ضمان التأهل لثمن النهائي، قبل أيام من قمة محلية ضد حامل اللقب بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت.

وعكس لاعب وسط دورتموند الدنماركي توماس ديلاني الترقب بقوله: "سيكون هذا الأسبوع مذهلاً. نقدم أداءً جيداً هذه الفترة ونتطلع قدماً إليه".

في المقابل، ينصب اهتمام المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني على إخراج لاعبيه من صدمة الخسارة الثقيلة في الجولة السابقة عندما سقطوا برباعية نظيفة في دورتموند وبالتالي تحقيق الثأر، على ملعبهم واندا ميتروبوليتانو الذي سيستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم.

وتلقى أتلتيكو في الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية خسارة كانت الأقسى لسيميوني في 392 مباراة كمدرب لأتلتيكو، أتبِعت بتعثر محلي مع مضيفه ليغانيس 1-1، ما جعل الفريق يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة.

ويحظى دورتموند بأفضلية في المواجهات المباشرة مع أتلتيكو، إذ فاز ثلاث مرات مقابل خسارة وتعادل. إلا أنّ الفريق الإسباني يتفوق على الفرق الألمانية على ملعبه، إذ فاز 13 مرة وخسر ثلاث مرات وتعادل ثلاث مرات، بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة للعبة "يويفا".