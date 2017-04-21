دورتموند يدرس إنشاء وحدة حماية للاعبيه!

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، إن الفكرة تقوم على توظيف عدد من قدامى فرق النخبة في الشرطة، موضحاً أنه أجرى "خلال الأيام الماضية مقابلات مع خبراء في مجال الأمن نرغب في توظيفهم".

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام على ثلاثة تفجيرات استهدفت الحافلة التي تقل لاعبي النادي الألماني، وهي في طريقها إلى ملعبه للقاء موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأسفر الاعتداء عن جرح المدافع الإسباني مارك بارترا وأحد رجال الشرطة.

ورأى فاتسكه: "أن الأحداث تلزمنا اتخاذ اجراءات أمنية جديدة (...) سننفق الكثير من المال لتعزيز إجراءات السلامة الخاصة بالفريق"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن عدد أفراد الوحدة المقترحة.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت الخميس إلقاء القبض على مشتبه به بتنفيذ التفجيرات الثلاثة، موضحة أنه ألماني روسي قام بفعلته لأسباب تتعلق بالكسب المادي ومراهنته على هبوط قيمة أسهم النادي.