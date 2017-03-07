خدمة XTRA Live !

هذه الخدمة المتاحة على نظام التشغيل iOS و Google Play موجهة لعشاق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



اليوم، يرغب محبو الرياضة في مشاهدة الأحداث الكبرى على شاشات ثانية تكون بين أيديهم وتلبية لهذا التوجه أطلقنا خاصية فريدة من نوعها في المنطقة تثري بشكل كبير تجربة المشاهدة لمتابعي الرياضة.



XTRA LIVE تتيح للمشتركين في beIN CONNECT الاستفادة من سلاسة لوحة التحكّم التي تمنح المستخدمين إمكانية مشاهدة المباراة من زوايا متعددة وبكاميرات مختلفة، إعادة الأهداف، قراءة التعليقات الحية "لحظة بلحظة" ومواكبة أحدث تحاليل مركز البث المباشر.



انطلاقاً من غداً الثلاثاء وحتى نهاية مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستصبح هذه الخاصية متاحة أثناء أوقات المباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وكما يمكن للمستخدمين اختيار المباراة التي يريدون مشاهدتها من خلال XTRA LIVE.



لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على beIN CONNECT من خلال XTRA LIVE.

