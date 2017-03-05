جماهير برشلونة تجهز "تيفو" استثنائي

وأكد البيان الذي نشره النادي عبر موقعه الرسمي بأن الـ"تيفو" سيكون ضخماً واستثنائياً رغم الهزيمة ذهاباً في بارك دي برانس 4-صفر.

وسيكتب جماهير برشلونة في هذا التيفو "كلنا مع الفريق" وذلك لتشجيع زملاء ليونيل ميسي على القيام بمعجزة وقلب الطاولة على الفريق الباريسي.

وأضاف بيان النادي بأن هذا النوع من الـ"تيفو" جُهز سابقاً للأحداث الكبرى مثل رحيل تشافي من النادي وتكريماً لنيل ميسي للكرة الذهبية.