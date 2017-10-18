وأشارت وسائل إعلام بريطانية الاربعاء أن دوغلاس روس نائب في حزب المحافظين الاسكتلندي غادر اجتماع مهم للجنة العدالة البرلمانية بالبرلمان البريطاني، بسبب مشاركته كحكم مساعد في مباراة بدوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأولمبياكوس اليوناني اليوم في الكامب نو .

وطالب بعض النواب الآخرين اليوم بإبعاد روس عن مركزه في البرلمان من بينهم جون ماكنايلي نائب في الحزب الوطني الاسكتلندي الذي طالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشرح أسباب السماح للنائب روس بمغادرة الجلسة.

ودافعت رئيسة الوزراء عن الحكم روس بقولها: "على الرغم مما يفكر فيه الحزب الوطني حول روس فان سكان مقاطعة موراي (مسقط راس الحكم روس) يساندونه حالياً في مهمته التحكيمية، كما فعلوا ذلك عندما انتخبوه نائباً".

وقالت ماي "نواب حزب المحافظين الاسكتلندي يقومون بأدوار إضافية بجانب الاهتمام بمصالح اسكتلندا في البرلمان وهو ما لم يفعله أبدا القوميون الاسكتلنديون".

كما دافع متحدث باسم أعضاء حزب المحافظين الاسكتلندي عن روس قائلاً "رغم ما يظنه القوميون يحظى روس بدعم دائرته التي تساند عمله

بالتحكيم وأظهرت ذلك بقوة عند انتخابه قبل بضعة أشهر".

وسبق لروس (34 عاماً) أن غاب عن جلسة مهمة في البرلمان الاسكتلندي العام الماضي بسبب تواجده مع طاقم التحكيم المباراة التي فاز ريال مدريد على سبورتينغ لشبونة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.

ويسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه اليوم الى تحقيق الفوز الثالث توالياً من أجل احكام السيطرة على صدارة المجموعة الرابعة.