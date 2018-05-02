توقعوا نتيجة مباراة روما وليفربول

ليفربول الإنكليزي يحل ضيفاً على روما الإيطالي مساء الأربعاء في مواجهة مرتقبة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهة سيسعى خلالها محمد صلاح نجم الفريق الإنكليزي ورفاقه إلى تأكيد تفوقهم على ذئاب روما بعد فوزهم ذهاباً بخمسة أهداف مقابل هدفين، فهل سينجح الفريق الإنكليزي في التأهل للمباراة النهائية، أم أن روما سيتمكن من قلب الطاولة على الـ"ريدز" وتحقيق ريمونتادا جديدة بعد تلك التي حققها أمام برشلونة الإسباني في إياب ربع النهائي؟.

ما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة المرتقبة بين روما وليفربول؟

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