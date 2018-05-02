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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

توقعوا نتيجة مباراة روما وليفربول

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ما هي توقعاتكم لنتيجة المواجهة المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين روما وليفربول؟

Reuters

ليفربول الإنكليزي يحل ضيفاً على روما الإيطالي مساء الأربعاء في مواجهة مرتقبة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهة سيسعى خلالها محمد صلاح نجم الفريق الإنكليزي ورفاقه إلى تأكيد تفوقهم على ذئاب روما بعد فوزهم ذهاباً بخمسة أهداف مقابل هدفين، فهل سينجح الفريق الإنكليزي في التأهل للمباراة النهائية، أم أن روما سيتمكن من قلب الطاولة على الـ"ريدز" وتحقيق ريمونتادا جديدة بعد تلك التي حققها أمام برشلونة الإسباني في إياب ربع النهائي؟.

ما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة المرتقبة بين روما وليفربول؟

 


 

 

دوري أبطال أوروبا روما ليفربول الإنكليزي
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