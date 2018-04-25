توقعوا معنا نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد الليلة

في مباراة تحمل عنوان الثأر والتحدي، يصطدم بايرن ميونيخ الألماني الليلة على ملعب أليانز أرينا مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، المواجهة تعد تكرارا للصدامات السابقة بين الفريقين (24 مناسبة)، حيث حقق فيها بايرن 11 فوزا ومثلها لريال بينما تعادلا في مناسبتين.

ريال مدريد حامل اللقب، يسعى لاعادة سيناريو الموسم الماضي عندما تغلب على بايرن في معقله ذهابا 2-1 وجدد فوزه ايابا في مدريد 4-2، في المقابل يامل بايرن ميونيخ بقيادة مدربه العجوز "الماكر" يوب هانيكس الى الايقاع بكتيبة زيدان وتمهيد الطريق قبل لقاء الاياب.

فهل سينجح "البافاري" في تحقيق مراده أم ان اليانز أرينا سيكون محطة أولى لتحليق زملاء كريستيانو رونالدو نحو المباراة النهائية؟.

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