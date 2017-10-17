تقديم ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونابولي وموعد البث المباشر في دوري ابطال اوروبا

تقديم المباراة | لا تحتاج مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري ابطال اوروبا للكثير من الكلام او التقديم، يكفي أنها بين فريقين يتصدران الدوري الإنكليزي والإيطالي ويعيشان أفضل مستوياتهما الفنية إطلاقاً الهجومية والدفاعية بنجاعة وإمتاع.

يتصدر سيتي المجموعة من فوزين على فينورد برباعية في هولندا، وعلى شاختار بثنائية في الاتحاد، فيما يملك نابولي ثلاث نقاط مثل شاختار من خسارة أمام الفريق الأوكراني ١-٢، وفوز ٣-١ على ضيفه فيينورد.

ويؤدي الفريقان على نحو مماثل في الشق المحلي، ويحققان الانتصارات المتتالية مع فعالية تهديفية عالية ما يجعل القراءة في اللقاء أمر صعب، وإن كان مستوى الدوري الإنكليزي يفوق نظيره الإيطالي لنوعية اللاعبين والمدربين على حد سواء، ما يجعل القياس صعباً.

ورغم تصريح رئيس نابولي إنهم لن يخوضوا اللقاء مكتملي الصفوف فإن المواجهة ستكون على موعد مع ندية عالية خصوصا إن أصاب غوارديولا الذي قال جهارة إنه لا يصدق دي لورينتيس.

أخبار ومستجدات مانشستر سيتي ونابولي

قد تشهد صفوف مانشستر سيتي عودة سيرخيو اغويرو للنشاط الرسمي، فالأرجنتيني الدولي الذي كان تعرض لكسر في الأضلع اثر حادث سير من ثلاثة أسابيع، جلس احتياطياً أمام ستوك السبت الفائت دون أن يشارك.

وما من أخبار مؤكدة حول قائد الفريق فنسان كومباني بسبب إصابة في ربلة الساق، فيما كما هو معروف سيغيب بنجامين مندي الذي يبتعد لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة.

من جهة نابولي، يغيب ميلييك لتلف في اربطة الركبة، ولورنزو لعدم الاستدعاء، علماً أن رئيس النادي اوريليو دي لورينتيس قال إن فريقه قد يلجأ إلى إراحة بعض من الأساسيين كما ذكرنا، أمر علق عليه غوارديولا بالنفي معتبراً أن نابولي سيلعب كاملاً.

وقال دي لورنتيس: "سيتي؟ أعتقد أن بعضاً من لاعبينا يجب ألا يشاركوا في هذا اللقاء، مع اقتراب مباراة انتر (٢١ اكتوبر)".

واضاف: "بالنسبة إلينا إنها مباراة قد يكون شبه مستحيل الفوز بها، لكن سننتظرهم في نابولي".

وفي حال تقرر إراحة نجم الفريق ميرتينز (٣٠ عاماً) فهذا يعني إحصائيا فقدان لاعب جوهري، فالبلجيكي سجل سبعة أهداف في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، كما شارك مباشرة في ٩ من أهداف فريقه الـ١٤ الأخيرة في دوري الأبطال، مسجلاً ٦ وممرراً ثلاث كرات حاسمة".