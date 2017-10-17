إعداد: زاهر الحلو
مباراة مانشستر سيتي ونابولي اليوم بث مباشر
تقديم المباراة | لا تحتاج مباراة مانشستر سيتي ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا للكثير من الكلام او التقديم، يكفي أنها بين فريقين يتصدران الدوري الإنكليزي والإيطالي ويعيشان أفضل مستوياتهما الفنية إطلاقاً الهجومية والدفاعية بنجاعة وإمتاع.
يتصدر سيتي المجموعة من فوزين على فينورد برباعية في هولندا، وعلى شاختار بثنائية في الاتحاد، فيما يملك نابولي ثلاث نقاط مثل شاختار من خسارة أمام الفريق الأوكراني ١-٢، وفوز ٣-١ على ضيفه فيينورد.
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ويؤدي الفريقان على نحو مماثل في الشق المحلي، ويحققان الانتصارات المتتالية مع فعالية تهديفية عالية ما يجعل القراءة في اللقاء أمر صعب، وإن كان مستوى الدوري الإنكليزي يفوق نظيره الإيطالي لنوعية اللاعبين والمدربين على حد سواء، ما يجعل القياس صعباً.
ورغم تصريح رئيس نابولي إنهم لن يخوضوا اللقاء مكتملي الصفوف فإن المواجهة ستكون على موعد مع ندية عالية خصوصا إن أصاب غوارديولا الذي قال جهارة إنه لا يصدق دي لورينتيس.
أخبار ومستجدات مانشستر سيتي ونابولي
قد تشهد صفوف مانشستر سيتي عودة سيرخيو اغويرو للنشاط الرسمي، فالأرجنتيني الدولي الذي كان تعرض لكسر في الأضلع اثر حادث سير من ثلاثة أسابيع، جلس احتياطياً أمام ستوك السبت الفائت دون أن يشارك.
وما من أخبار مؤكدة حول قائد الفريق فنسان كومباني بسبب إصابة في ربلة الساق، فيما كما هو معروف سيغيب بنجامين مندي الذي يبتعد لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة.
من جهة نابولي، يغيب ميلييك لتلف في اربطة الركبة، ولورنزو لعدم الاستدعاء، علماً أن رئيس النادي اوريليو دي لورينتيس قال إن فريقه قد يلجأ إلى إراحة بعض من الأساسيين كما ذكرنا، أمر علق عليه غوارديولا بالنفي معتبراً أن نابولي سيلعب كاملاً.
وقال دي لورنتيس: "سيتي؟ أعتقد أن بعضاً من لاعبينا يجب ألا يشاركوا في هذا اللقاء، مع اقتراب مباراة انتر (٢١ اكتوبر)".
واضاف: "بالنسبة إلينا إنها مباراة قد يكون شبه مستحيل الفوز بها، لكن سننتظرهم في نابولي".
وفي حال تقرر إراحة نجم الفريق ميرتينز (٣٠ عاماً) فهذا يعني إحصائيا فقدان لاعب جوهري، فالبلجيكي سجل سبعة أهداف في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، كما شارك مباشرة في ٩ من أهداف فريقه الـ١٤ الأخيرة في دوري الأبطال، مسجلاً ٦ وممرراً ثلاث كرات حاسمة".
المواجهات السابقة
مواجهتان هي حصيلة ما جمع سيتي ونابولي ضمن دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١١ في مرحلة المجموعات، فتعادلا ذهاباً في مانشستر ١-١ وفاز نابولي اياباً ٢-١.
أحدث مواجهات فريق غوارديولا مع فريق إيطالي تعود لموسم ٢٠١٥-٢٠١٦ أمام يوفنتوس، حين خسر "السيتيزنز" ذهاباً واياباً ١-٢ على أرضهم و٠-١ خارجها.
أرقام | مانشستر سيتي vs نابولي
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لم يسبق لنابولي أن فاز على أرض فريق إنكليزي في جميع المنافسات (ت 1 خ 5) وتلقى خلالها 15 هدفاً وسجل 3 فقط.
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لم يخسر مان سيتي في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 7 ت 3)، وهذه أطول سلسلة له في المنافسة.
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لم تشهد أي من مباريات مان سيتي الـ38 الماضية في مرحلة مجموعات دوري الأبطال أي تعادل سلبي.
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تجاوز نابولي مرحلة المجموعات مرتين في 3 مشاركات سابقة لكنه لم يتجاوز دور الـ16 من قبل.
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لم تحدث أي حالة تعادل سلبي في آخر 12 مباراة لعبها نابولي خارج أرضه في دوري الأبطال.
|
المركز
|
مانشستر سيتي
|
نابولي
|
حراسة المرمى
|
ادرسون
|
رينا
|
الدفاع
|
والكر، ستونز، اوتامندي، ديلف
|
هيسايج، ماكسيموفيتش، كوليبالي، غلام
|
الوسط
|
دي بروين، فرناندينيو، سيلفا، سترلنغ
|
الان، جيورجينيو، هامسيك، كاليخون
|
الهجوم
|
جيسوس، ساني
|
مرتنز، اينسيني
فيما يلي تفاصيل مواجهة مانشستر سيتي ونابولي لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.
موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي اليوم وتوقيت البث المباشر
• متى؟ تجري المباراة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،
• أين؟ يستقبل اللقاء استاد الاتحاد في مانشستر.
|
القناة
|
الاستوديو
|
المباراة
|
HD 2
|
21:30
|
22:45 مكّة المكرّمة
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من سيعلق على المباراة؟
سيتولى الزميل حفيظ دراجي التعليق على مباراة مانشستر سيتي ونابولي المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.