تقديم مباراة ريال مدريد وتوتنهام وموعد البث المباشر ضمن دوري ابطال اوروبا

تقديم المباراة | صدارة المجموعة الثامنة عنوان مباراة ريال مدريد وتوتنهام حيث يرتقب أن يكون الاختبار الأصعب لكل من الطرفين لحينه بعدما حقق كل منهما فوزين في مبارتين لحينه كان خلالها كل من رونالدو وكاين نجوم فوق العادة.

فريق ماوريسيو بوكيتينيو يؤدي على نحو ممتاز محلياً وقارياً، ففي الدوري الإنكليزي يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويشارك ريال صدارة المجموعة الثامنة برصيد فوزين.

أما ريال مدريد حامل لقب الأبطال في آخر موسمين فيحتل ايضا المركز الثالث في الدوري برصيد 17 نقطة بعد بداية متعثرة وبطيئة لاسيما على ارضه.

ويعدّ توتنهام وريال مدريد الوحيدان اللذان حققا فوزين في مجموعة واحدة لحينه، ما يعني أن المباراة القادمة ستشهد انهاء هذه الميزة حكماً مهما كانت النتيجة.

ريال مدريد فاز في الجولة الاولى على ابويل 3-0 وعلى دورتموند في الثانية 3-1 خارج ارضه، فيما هزم توتنهام ضيفه الألماني في الاولى 3-1 وفي الثانية سحق مضيفه القبرصي 3-0.

أخبار ريال مدريد وتوتنهام

يفتقد ريال مدريد لغاريث بايل لإصابة في ربلة الساق علماً ان زيدان لم يعط جواباً واضحاً حول وضعه: "لا أستطيع القول متى يعود، لكنه أفضل لا أستطيع القول إن كان سيعود في اسبوع او عشرة ايام، سوف نرى".

وتابع زيدان: "انه يتحسن كل يوم، واجه مشكلتين في دورتموند ومن ثمّ مشكلة اخرى في ربلة الساق، نأخذ الامور بروية ويجب ان نكون صبورين".

وسيكون لوكا مودريتش حاضراً لمواجهة فريقه السابق، في حين شهدت آخر مباراة في الدوري امام خيتافي عودة مارسيلو وثيو هيرنانديز وطوني كروس.

وفيما اراح زيدان في مباراته التدريبية المئة مع ريال، الحارس كيلور نافاس، ينتظر أن نراه في مباراة توتنهام فيما يبقى ماتيو كوفاتشيتش في لائحة الغياب مع داني كافاخال.

من جهة توتنهام يحوم الشك حول جهوزية داني روز العائد حديثاً من اصابة طويلة وبن دافيس وجورج كيفن نكودو، فيما يبقى في لائحة الغيابات فيكتور وانياما وموسى ديمبيلي.

المواجهات السابقة

سبق للفريقين أن التقيا أربع مرات منها مرتان في دوري الأبطال، عام 2011 حين فاز ريال ذهاباً واياباً 1-0 و4-0 في مدريد. كما سبق ان لعبا عام 1985 في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي ففاز ريال في لندن 1-0 وتعادلا في الإياب سلباً.

أرقام | ريال مدريد vs توتنهام

اكثر فريق واجهه توتنهام دون التسجيل في مرماه في المسابقات الأوروبية هو ريال مدريد (اربع مباريات)

لم يخسر ريال مدريد اي مباراة في آخر 29 مواجهة في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري الأبطال. (فاز في 22 وتعادل 7)

أخفق ريال مدريد في التسجيل مرة واحدة فقط في آخر 52 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (0-0 أمام باريس في اكتوبر 2015).

فاز توتنهام في أول جولتين من دوري الأبطال لأول مرة له في المنافسة – لقد سجل 6 أهداف من 8 تسديدات على المرمى.

سجل هاري كاين 7 أهداف في 5 مباريات لعبها في دوري الأبطال – لقد ساهم في إحراز جميع أهداف توتنهام الستة هذا الموسم في المنافسة (سجل 5 صنع 1).

مباراة ريال مدريد وتوتنهام: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز ريال مدريد توتنهام حراسة المرمى نافاس ليوريس الدفاع ناتشو، فاران، راموس، مارسيلو دافيس، فيرتونهين، الديرفيرلد، داير الوسط كاسيميرو، مودريتش، كروس، ايسكو وانياما، ديمبيلي، سون، اريكسون، آلي الهجوم بنزيمة، رونالدو كاين

فيما يلي تفاصيل مواجهة ريال مدريد وتوتنهام لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد سانتياغو برنابيو.

القناة الاستوديو المباراة HD 1 21:30 22:45 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل عصام الشوالي التعليق على مباراة ريال مدريد وتوتنهام المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.