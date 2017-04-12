تعزيز الأمن حول فندق ريال مدريد بعد تفجيرات دورتموند

وانتشر نحو 30 عنصراً اضافياً من الشرطة يرتدون سترات واقية من الرصاص، في محيط الفندق، وسط تعزيز الاجراءات الأمنية في المدينة ككل منذ تعرض الحافلة التي تقل فريق دورتموند الى ثلاثة تفجيرات مساء الثلاثاء اثناء توجهها من الفندق الى الملعب، للقاء نادي موناكو الإسباني ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وأدت التفجيرات الى اصابة شرطي ولاعب دورتموند الاسباني مارك بارترا (26 عاماً) وخضوعه لجراحة في معصم اليد اليمنى.

وأدت التفجيرات في دورتموند الى إرجاء المباراة مع موناكو الفرنسي، على ان تقام الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش الأربعاء على ملعب النادي "سيغنال ايدونا بارك" الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج.

أما مباراة بايرن وريال، فتقام الساعة 20:45 تغ على ملعب "أليانز أرينا" الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج.