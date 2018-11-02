بوفون يحاول تخفيف الضغوط عن سان جيرمان

ويستعد الحارس المخضرم البالغ 40 عاماً، للتواجد في تشكيلة فريقه الجديد للمرة الأولى على المستوى القاري، وذلك عندما يحلّ ضيفاً على نابولي الإيطالي في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء.

ويسعى بوفون المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2006، إلى إحراز اللقب الأهم على مستوى الأندية الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته التي شهدت هذا الصيف انتقاله إلى سان جيرمان قادماً من يوفنتوس حيث أمضى 17 عاماً.

وغاب الحارس عن الجولات الثلاث الأولى للمسابقة هذا الموسم بسبب الإيقاف بعد نيله بطاقة حمراء في إياب الدور ربع النهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال بوفون في تصريحات تلفزيونية: "سان جيرمان تبدل في الأعوام الماضية ويحتاج إلى الوقت".

واعتبر بوفون أن برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم هذا الصيف من ريال مدريد، هما أبرز مرشحين للقب الأوروبي هذا الموسم.

وقال "في دوري الأبطال ثمة مرشحان أو ثلاثة-- برشلونة لأنه يمتلك أفضل، وأحيانا ثاني أفضل، لاعب في العالم، وبعده يأتي يوفنتوس الذي (...) تعاقد مع الآخر الذي يعتبر الأفضل - أو ثاني أفضل - لاعب".

ويحتاج سان جيرمان إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرض نابولي للبقاء منافساُ على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى الدور ثمن النهائي، وهو يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة مع أربع نقاط، خلف ليفربول المتصدر (6 نقاط) ونابولي الثاني (5 نقاط).

واعتبر بوفون أنّ مباراته الأولى في بلاده بعد رحيله عن يوفنتوس ستكون: "حرجة ضد فريق بمستوى عال"، معتبراً أنّ تولي كارلو أنشيلوتي تدريب نابولي هذا الموسم: "يجعل من الفريق يتمتع بإدراك معين لم يكن يحظى به في السابق".