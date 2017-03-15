بوفون لا يرغب في مواجهة هذا النادي في دوري الأبطال
حدد حارس يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون فريق ليستر سيتي أمس الثلاثاء باعتباره الفريق الذي يرغب في تفاديه في قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال بوفون بعد فوز فريقه 1-صفر على بورتو ليكمل انتصاره 3-صفر في النتيجة الاجمالية: "من الفريق الذي أفضل عدم مواجهته؟ ليستر.. لأنه فريق خطير ومتحمس ويستطيع التسبب في متاعب للمنافس الذي يأخذ زمام المبادرة."
وبلغ ليستر دور الثمانية بفوزه 2-صفر على إشبيلية ليتفوق 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وقال المهاجم باولو ديبالا، الذي سجل هدف يوفنتوس من ركلة جزاء، إنه قد يرغب في مواجهة برشلونة.
وأضاف الأرجنتيني: "في ظل التشكيلة التي نملكها.. لا يمكن ألا نفكر في التأهل للنهائي. سأختار برشلونة للثأر مما حدث قبل عامين" في إشارة لهزيمة يوفنتوس 3-1 في النهائي عام 2015.