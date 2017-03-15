بوفون لا يرغب في مواجهة هذا النادي في دوري الأبطال

وقال بوفون بعد فوز فريقه 1-صفر على بورتو ليكمل انتصاره 3-صفر في النتيجة الاجمالية: "من الفريق الذي أفضل عدم مواجهته؟ ليستر.. لأنه فريق خطير ومتحمس ويستطيع التسبب في متاعب للمنافس الذي يأخذ زمام المبادرة."

وبلغ ليستر دور الثمانية بفوزه 2-صفر على إشبيلية ليتفوق 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال المهاجم باولو ديبالا، الذي سجل هدف يوفنتوس من ركلة جزاء، إنه قد يرغب في مواجهة برشلونة.

وأضاف الأرجنتيني: "في ظل التشكيلة التي نملكها.. لا يمكن ألا نفكر في التأهل للنهائي. سأختار برشلونة للثأر مما حدث قبل عامين" في إشارة لهزيمة يوفنتوس 3-1 في النهائي عام 2015.