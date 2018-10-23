العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بورتو وشالكه لمواصلة التألق

يسعى كل من شالكه الألماني وبورتو البرتغالي لمواصلة نتائجهما الإيجابية عندما يخوضان منافسات المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لحساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

Reuters

ويتحوّل شالكه الألماني (4 نقاط) إلى تركيا لملاقاة غلطة سراي الذي يملك في جرابه 3 نقاط والمطالب بتحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد التطلّع لبلوغ الدور الثاني من المسابقة القارية.

في المقابل، يحل بورتو المتصدّر بفارق الأهداف عن شالكه ضيفاً ثقيلاً على لوكوموتيف موسكو الروسي الباحث عن أولى نقاطه في المجموعة في مهمة تبدو يسيرة على الورق للطرف الأول.

أرقام قبل المرحلة الثالثة 

- اللقاء السابق والوحيد بين غلطه سراي وشالكه كان في دور الـ16 من دوري الأبطال (2012-2013) – تأهل الفريق التركي بنتيجة إجمالية 4-3.

- لم يفز غلطه سراي في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه أمام فرق ألمانية (ت 4 خ 3).

- خسارة شالكه 2-3 بين جماهيره أمام غلطه سراي في مارس 2013 هي خسارته الأوروبية الوحيدة أمام فريق تركي (ف 2 ت 3).

- لم يخسر غلطه سراي في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 2 ت 1).

- خسر شالكه مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة لعبها في مرحلة المجموعات في المنافسات الأوروبية (ف 11 ت 3).

- فاز شالكه في كل من آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال، أفضل سلسلة له في المنافسة.

- هذا أول لقاء تنافسي بين لوكوموتيف موسكو وبورتو.

- خسر لوكوموتيف 4 مرات في 6 مباريات سابقة له أمام فرق برتغالية في المنافسات الأوروبية (ف 2).

- لم يفز بورتو في آخر 4 مباريات لعبها أمام فرق روسية في المنافسات الأوروبية (ت 2 خ 2)، بعد فوزه 6 مرات في أول 8 لقاءات له أمامه (ت 2).

- خسر لوكوموتيف في آخر 4 مباريات لعبها في المنافسات الأوروبية الكبرى (باستثناء التصفيات)، لم يخض سلسلة أطول سوى مرة واحدة من قبل (5 في 2003).

- لم يخسر بورتو في آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ف 1 ت 2) – آخر مرة حقق سلسلة أطول كانت في 2016 (4).
 

بورتو شالكه
السابق دوري أبطال أوروبا - تجربة قاري
اقرأ
دوري أبطال أوروبا - تجربة قارية صعبة لبرشلونة من دون ميسي
التالي كوستا وسافيتش يعزّزان صفوف أتل
اقرأ
كوستا وسافيتش يعزّزان صفوف أتلتيكو قبل صدام دورتموند