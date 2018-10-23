بورتو وشالكه لمواصلة التألق

ويتحوّل شالكه الألماني (4 نقاط) إلى تركيا لملاقاة غلطة سراي الذي يملك في جرابه 3 نقاط والمطالب بتحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد التطلّع لبلوغ الدور الثاني من المسابقة القارية.

في المقابل، يحل بورتو المتصدّر بفارق الأهداف عن شالكه ضيفاً ثقيلاً على لوكوموتيف موسكو الروسي الباحث عن أولى نقاطه في المجموعة في مهمة تبدو يسيرة على الورق للطرف الأول.

أرقام قبل المرحلة الثالثة

- اللقاء السابق والوحيد بين غلطه سراي وشالكه كان في دور الـ16 من دوري الأبطال (2012-2013) – تأهل الفريق التركي بنتيجة إجمالية 4-3.

- لم يفز غلطه سراي في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه أمام فرق ألمانية (ت 4 خ 3).

- خسارة شالكه 2-3 بين جماهيره أمام غلطه سراي في مارس 2013 هي خسارته الأوروبية الوحيدة أمام فريق تركي (ف 2 ت 3).

- لم يخسر غلطه سراي في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 2 ت 1).

- خسر شالكه مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة لعبها في مرحلة المجموعات في المنافسات الأوروبية (ف 11 ت 3).

- فاز شالكه في كل من آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال، أفضل سلسلة له في المنافسة.

- هذا أول لقاء تنافسي بين لوكوموتيف موسكو وبورتو.

- خسر لوكوموتيف 4 مرات في 6 مباريات سابقة له أمام فرق برتغالية في المنافسات الأوروبية (ف 2).

- لم يفز بورتو في آخر 4 مباريات لعبها أمام فرق روسية في المنافسات الأوروبية (ت 2 خ 2)، بعد فوزه 6 مرات في أول 8 لقاءات له أمامه (ت 2).

- خسر لوكوموتيف في آخر 4 مباريات لعبها في المنافسات الأوروبية الكبرى (باستثناء التصفيات)، لم يخض سلسلة أطول سوى مرة واحدة من قبل (5 في 2003).

- لم يخسر بورتو في آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ف 1 ت 2) – آخر مرة حقق سلسلة أطول كانت في 2016 (4).

