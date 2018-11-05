برشلونة "يُخيف" سباليتي حتى بغياب ميسي!

ويغيب أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن فريقه منذ تعرضه لكسر في الذراع خلال مباراة في الدوري المحلي ضد إشبيلية في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غير أنّ الفريق الكاتالوني فاز في المباريات الأربع التي خاضها في مختلف المسابقات بغيابه.

وعلى رغم أنّ فترة الأسابيع الثلاثة التي قال برشلونة إنّ ميسي سيغيب فيها لم تنقض بعد، ولكنّ المدرب إرنستو فالفيردي أدرج اسمه ضمن تشكيلة مباراة الغد، من دون أن يتضح ما إذا كان سيشارك أم لا.

وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة، قال سباليتي: "ميسي هو حبة كرز على قالب حلوى. هو صاحب القميص الذي يطلبه الأولاد الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم، لكن برشلونة أظهر أنه - حتى في غيابه - يتمتع بالذهنية لتطوير أدائه، وهو ما يصنع الفارق".

وأضاف: "إذا لعب ميسي فهذا مصدر قلق للجميع، إلا أنّ المقاربة لا تختلف. نحن نواجه أحد أقوى الفرق في العالم. علينا أن نكون أفضل في قراءتنا للمباراة، لكننا سنغطي مساحات، وليس لاعبين".

وكان برشلونة قد فاز على ملعبه كامب نو 2-0 على إنتر في الجولة الثالثة، وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي الثاني، في حين يملك كل من توتنهام الإنكليزي وأيندهوفن الهولندي نقطة واحدة قبل لقائهما غداً في لندن.

واعتبر سباليتي أنّ برشلونة من أبرز المرشحين للقب الأوروبي هذا الموسم، سائلاً: "هل قال (مدرب يوفنتوس ماسيميليانو) أليغري أنّ برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب المسابقة؟ أنا أيضاً من هذا الرأي".

وتابع: "إنه الفريق الأكثر تجهيزاً للفوز"، لكن المباراة ستكون "اللحظة المناسبة لإظهار قيمتنا" بعد سبع انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي، جعلته يحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس بطل المواسم السبعة الأخيرة.

ويشارك إنتر في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.