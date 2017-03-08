برشلونة يصنع المعجزة ويُقصي باريس من دوري الأبطال



نجح فريق برشلونة الإسبانى فى تحقيق المستحيل بعد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى بستة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب الكامب نو رغم خسارته ذهاباً برباعية نظيفة، ليحجز بذلك الفريق الكتالونى مقعده فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا فى إنجاز تاريخى.



العودة و التدارك فى النتيجة رغم إستحالة الأمر كان حلم الجماهير الكتالونية مع دخولها موقعة الإياب أمام فريق العاصمة الفرنسية باريس و ذلك بعد الخسارة المُذلة التى تلقاها البارسا ذهاباً برباعية نظيفة، مما جعل كفة الفريق الباريسى أرجح فى ملعب الكامب نو الذى لا يحتاج سوى تسجيل هدف واحد فقط لحسم الأمور نهائيا إذا لم يكن يبحث عن الفوز على البارسا فى عقر داره .

و منذ إنطلاقة المباراة ضغط البارسا بقوة بحثاً عن التسجيل و فى الدقيقة الثالثة تحقق له ذلك عبر مهاجمه الأوروغويانى لويس سواريز مُشعلاً أجواء الفرحة فى الكامب نو و مُعيداً الأمل من جديد فى تحقيق المعجزة و خطف بطاقة التأهل، و فى الدقيقة الخامسة عشر حاول البارسا مجدداً و هذه المرة من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها ليونيل ميسى و لكنها مرت جانباً .

و بعدها بدقيقتين سدد نيمار كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء و لكنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كيفن تراب لتمر الكرة بسلام على الضيوف، و قبل نهاية الشوط الأول و تحديداً فى الدقيقة الأربعين تمكن البارسا من مضاعفة تقدمه بثانى الأهداف و لكن هذه المرة عبر الظهير الباريسى الأيسر كورزاوا بالخطأ فى مرماه ليزيد من إثارة و تشويق اللقاء، و لكن الشوط لم يشهد أى إضافة أخرى لينتهى بتقدم البارسا بهدفين مقابل لا شئ .

و فى الشوط الثانى دخل البارسا عازماً على إستكمال مهمته و تحقيق المعجزة فيما بحث أبناء العاصمة عن هدف لقتل جميع الآمال الكتالونية، و فى الدقيقة الخمسين إقترب البارسا من حلمه بعدما تحصل على ركلة جزاء إثر خطأ فادح من المدافع توماس مونييه لينفذها ميسى بنجاح مسجلاً الهدف الكتالونى الثالث، و بعدها بدقيقتين كاد إدينسون كافانى يحسم الأمور بهدف باريسى و لكن القائم الأيسر للحارس تير شتيغن حرمه من ذلك و تصدى للكرة .

و فى الدقيقة الثانية و الستين كرر كافانى محاولته من جديد و لكن هذه المرة قام بإحراز الهدف القاتل لطموحات عشاق البارسا إثر ثغرة دفاعية فادحة، و بعدها بدقيقتين كاد كافانى يضيف الثانى عقب إنفراده بتير شتيغن و لكن الآخير تصدى لها و حرم الضيوف من التسجيل.

و فى الوقت المتبقى من عمر المباراة إنهار فريق برشلونة تماماً على المستوى النفسى و بدا لاعبوه عاجزون عن فعل أى شئ لتسجيل أهداف أخرى فيما نجح الضيوف فى مجاراة الوقت حتى النهاية، و لكن و قبل النهاية بدقيقتين نجح نيمار فى حفظ ماء وجه فريقه بعدما سجل الهدف الرابع من ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، و فى الدقيقة التسعين إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض نفذها نيمار بنجاح مسجلاً الهدف الخامس للبارسا .

و فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع قلب البديل سيرخيو روبيرتو كل التوقعات بعدما نجح فى تسجيل سادس أهداف فريقه مانحاً لفريقه بطاقة التأهل التاريخية ليصبح برشلونة أول فريق فى تاريخ المسابقة يعود بالنتيجة بعد خسارته ذهاباً برباعية نظيفة .