برشلونة يستلهم من الريمونتادا ويوفنتوس من نضجه

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجري في تورينو سيحمل الكثير من المعاني بالنسبة لملك الدوري الإيطالي حالياً يوفنتوس، فلاعبو هذا الأخير باتوا متمرسين بما فيه الكفاية سواء على الصعيد الدولي مع المنتخب، أو على صعيد النادي لمحو خسارة نهائي 2015 أمام برشلونة.

يوفي مرتاح في الدوري الإيطالي بنسبة كبيرة فهو يتصدر البطولة برصيد 77 نقطة، مقابل 71 لروما الوصيف بعد 31 مرحلة. مقابل ذلك فقد برشلونة الكثير من آماله في الحفاظ على لقب الليغا بخسارته القاسية أمام ملقا 0-2 على أرض الأخير.

لكن جماهير برشلونة التي خرجت خائبة في موقعة ملقا سواء بسبب هشاشة دفاع الفريق أو لطرد نيمار، تعوّل على ما بقي من مخزون معنوي لدى اللاعبين جراء عودتهم التاريخية أمام باريس سان جيرمان في الريمونتادا الأسطورية.

فريق المدرب لويس إنريكي يخوض ربع النهائي بغياب لاعبه المحوري سيرخيو بوسكيتس الموقوف بسبب نيله بطاقتين صفراوين، ومن المرجح أن يتولى مركزه المتقدم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

وأقر نائب رئيس يوفنتوس ونجم الفريق السابق التشيكي بافل ندفيد بصعوبة مهمة فريقه أمام نظيره الإسباني بقوله "يتعين علينا أن نكون في كامل جهوزيتنا على مدى 180 دقيقة أو أكثر لتخطي برشلونة، إنها مواجهة مثيرة".

واعتبر أن مستوى نادي "السيدة العجوز" تطور "كثيراً منذ نهائي عام 2015 وهذا الفريق يستطيع اللعب دون خوف في مواجهة برشلونة".

أما المدرب الايطالي ماسيميليانو أليغري فقلل من تأثير خسارة برشلونة على المواجهة، قائلاً "بالنسبة لي، برشلونة يبقى برشلونة. عندما تملك لاعبين من طينة ميسي، إنييستا، سواريز أو نيمار، فإنك لا تخفق إلا في ما ندر".

مناسبات خاصة

وستحمل المباراة رمزية خاصة لظهير يوفنتوس الأيمن البرازيلي داني الفيش الذي انتقل إليه قادماً من برشلونة مطلع الموسم الحالي.

ويعتبر الفيش الذي أحرز تسعة ألقاب قارية (ثلاثة منها مع ناديه السابق إشبيلية الإسباني)، ثاني أكثر اللاعبين إحرازاً لها بعد المدافع الأسطوري لميلان المعتزل باولو مالديني.

وأحرز ألفيش مع برشلونة أضاف إليها الدوري الاسباني ست مرات، والكأس المحلية أربع مرات، وثلاث مرات كل من دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

كما سيعود جورجيو كيليني مدافع يوفي لملاقاة الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، اللاعبان اللذان تصدرت صورتهما وسائل الإعلام إثر حادثة العض التي قام بها لوزيتو تجاه الدولي الإيطالي في مونديال البرازيل 2014.

ويبدو مزاج كيليني النفسي عالي لخوض هذه المواجهة وذلك بعد حصوله على شهادة في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة تورينو الايطالية بتقدير مشرف مفاجئاً جماهير كرة القدم حول العالم بما فيها جماهير يوفي.

أرقام:

- يظهر برشلونة في دور الثمانية للموسم العاشر على التوالي.

- لم يخسر يوفنتوس أي مباراة أوروبية على أرضه منذ نيسان/أبريل 2013 عندما تعثر 2-0 أمام بايرن ميونيخ (أطول سلسلة تاريخية له على أرضه في المنافسة، إذ لعب 17 مباراة فاز بـ10 وتعادل بـ7).

- لم يتعرض يوفنتوس لأي هزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم.

- خسر برشلونة مرتين من آخر ثلاث مباريات خارج أرضه بالمسابقة.

- فاز برشلونة 8 مرات في 11 مواجهة من مباراتي ذهاب وإياب ضد الأندية الإيطالية.

- وصل يوفنتوس إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في آخر 5 مواسم في دوري الأبطال – لم يصل أي فريق إيطالي آخر إلى دور الثمانية خلال تلك الفترة.

- لم تهتز شباك يوفنتوس منذ 351 دقيقة لعب في دوري الأبطال – أطول سلسلة حالية.

- تلقى يوفنتوس أهدافاً في دوري الأبطال هذا الموسم أقل من أي فريق آخر ما زال في المنافسة (هدفين في 8 مباريات).

- فاز برشلونة في 10 من آخر 13 مباراة لعبها في مراحل دوري الأبطال الاقصائية (خسر 3) لكنه خسر في 3 من آخر 4 مباريات اقصائية (فاز 1) متلقياً مجموع 9 أهداف.

- سجل غونزالو هيغوايين هدفين فقط في 22 مباراة إقصائية لعبها في دوري الأبطال – سجل 13 هدفاً في 38 مباراة في مراحل المجموعات.

- سجل ليونيل ميسي 11 هدفاً هذا الموسم في دوري الأبطال – أعلى حصيلة موسمية له منذ 2011- 2012 (14).