برشلونة يساند بارترا بعد إصابته في تفجير قرب حافلة دورتموند

وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة على بعد مسافة قريبة من حافلة بوروسيا دورتموند، بعد وقت قليل من تحرك الحافلة من الفندق في طريقها للاستاد لمواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب برشلونة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" "كل الدعم لمارك بارترا، بوروسيا دورتموند، وللجماهير".

وتدرج بارترا في قطاعات الناشئين في برشلونة ولعب سبعة مواسم مع الفريق الأول قبل انتقاله إلى دورتموند العام الماضي.

وتعرض بارترا لإصابة في يده وتم نقله إلى المستشفى بفعل التفجيرات، التي أسفرت عن خسائر كبيرة في حافلة دورتموند .