برشلونة يبحث عن نقطة العبور في جيوزيبي مياتزا

يتصدر برشلونة المجموعة الثانية بتسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي. وفي ظل اكتفاء إيندهوفن الهولندي وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي، واللذين يلتقيان غدا في لندن، بنقطة في الجولات الثلاث، تميل حظوظ التأهل للفريقين الإسباني والإيطالي.

ويسعى برشلونة لتكرار تفوقه على انتر حين فاز في الجولة الثالثة على ملعبه كامب نو بنتيجة 2-صفر.

وغاب عن تلك المباراة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تعرضه لكسر في ذراعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر خلال مباراة في الدوري المحلي ضد أشبيلية. وفي حين لا يزال ميسي ضمن فترة الغياب المعلنة لثلاثة أسابيع، أدرج المدرب إرنستو فالفيردي اسمه ضمن تشكيلته المتجهة الى إيطاليا.

وفي حين أكد النادي في بيان أن ميسي الذي عاود التمارين، هو ضمن التشكيلة "رغم عدم حصوله بعد على الضوء الأخضر الطبي"، لم يتضح ما اذا سيكون قادرا على المشاركة غدا، أو أن حضوره سيكون معنويا.

وفي غياب ميسي، لم تتأثر نتائج الفريق الكاتالوني في الفترة الماضية، فحقق أربعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، أبرزها اكتساح ريال مدريد 5-1 بفضل "هاتريك" للأوروغوياني لويس سواريز، والذي سجل أيضا ثنائية متأخرة في مرمى رايو فايكانو السبت في الليغا، ليمنح فريقه الفوز 2-1.

وقال سواريز بعد الفوز الأخير "أنا سعيد جدا بتمكني من مساعدة الفريق (...) مع إصابة ميسي، على الآخرين أن يتحملوا المسؤولية".

وأعرب زميله الكرواتي إيفان راكيتيتش عن أمله في أن يواصل المهاجم الدولي التسجيل، قائلا "نريد من لويس أن يستمر في هذه السلسلة، لكننا نتطلع قدما لعودة ليو. نعرف أنهما سيسجلان العديد من الأهداف معا".

أما إنتر، فيدخل مباراة الثلاثاء بعد أيام من فوز كاسح على جنوى 5-صفر في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وفي المجموعة نفسها، يواجه توتنهام خطر الخروج المبكر للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، بحال خسارته أمام إيندهوفن وفوز إنتر على برشلونة.

وأبدى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ثقته بقدرة لاعبيه على الإبقاء على حظوظهم في المسابقة. وقال أنه تمكن منذ تولي مهامه عام 2014 "من ابتداع ثقافة جيدة للقتال والإيمان (...) كان من الصعب خلق ذلك لكنني سعيد جدا. هذا فريق سيضع إيمانه في كل مباراة".