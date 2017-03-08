برشلونة سنتمكن من تسجيل ستة أهداف!!

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تتلاشى الساعات وتختفي الدقائق وتتبدد الثواني ليقترب الموعد الذي ضبط عشاق كرة القدم مواعيدهم عليه، ولتتجه أنظارهم نحو نبض "الكامب نو" مسرح الثأر الكتلوني، برشلونة في محاولة للتعويض وباريس سان جيرمان يصبو إلى تأكيد التفوق، إنه صراع البقاء في أعرق المسابقات الكروية دوري أبطال أوروبا.

كثرة التحليلات والأقاويل حول المباراة وخاصة فيما يتعلق ببرشلونة وكيف ستكون ردة فعله في مباراة الإياب، فهو مطالبٌ بتسجيل أربعة أهدافٍ في شباك فريقٍ ترفع له القبعة لأدائه الرائع. المهمة الكتالونية وصفت من قبل البعض بالمستحيلة، ليرد آخرون بأن "البلوغرانا" يستطيع إحداث المعجزة في لعبة لا تعترف بقوانين الحياة، وهذا ما أكده المدير الفني لنادي برشلونة لويس أنريكي الذي صرح قائلاً "إذا كان بإمكانهم تسجيل أربعة أهدافٍ ضدنا، فسنتمكن من تسجيل ستة أهداف".

وكانت قد شهدت مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء أداءً متواضعاً من برشلونة سواءً على المستوى التكتيكي أو الفني وكذلك ضياعاً بين خطوط الفريق، وهذا ما استغله باريس سان جيرمان لإحراز رباعية تاريخية منحته الفرصة لوضع قدمٍ تبدو راسخةً في دور الربع نهائي من دوري أبطال أوربا، ودفعت هذه الخسارة لويس أنريكي إلى تغيير خطة اللعب نحو 3-4-3 لينجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها أمام سيلتا فيغو بخماسية نظيفة.

وإذا تصفحنا سجل التاريخ البرشلوني في تحقيق نتائج كبيرة فهذا موجودٌ بلا شك، ولن نتبعد كثيراً فقد أحرز النادي الكتالوني هذا الموسم سبعة أهدافٍ في مرمى سلتيك خلال دور المجموعات من أبطال أوروبا، بالإضافة إلى رباعيتان في مرمى مانشستر سيتي و بوروسيا مونشنغلادباخ، دون أن ننسى نتائجه الكبيرة في الدوري الإسباني، وكيف لا يحدث ذلك ويملك برشلونة نخبة من أفضل لاعبي العالم على رأسهم ميسي وسواريز ونيمار وغيرهم من اللاعبين القادرين على إحراز الفرق في أي مباراة.

أما على صعيد الدعم والمساندة فتستعد جماهير برشلونة لدعم ناديها بما تستطيع اليه سبيلاً، حيث تشير بعض الأخبار أن "الكامب نو" سيغص بعشاق النادي اللذين يخططون لتشكيل لوحة تاريخية من أعلام وشعارات "البلوغرانا" لعلها تدب الأمل في نفوس اللاعبين وتقودهم نحو إحراز ما يكفي من الأهداف لإحداث المعجزة.

إذا ننتظر وجبةً دسمةً من كرة القدم تطبخ بنارٍ هادئة من جانب الباريسيين، فيما يحاول البرشلونيين إحراق الطبخة وفرض البهار الخاص بهم، لقلب تاريخ كرة القدم والتأكيد على أن هذه اللعبة لا باب للمنطق فيها، فهل سينجح برشلونة بزلزلة باريس سان جيرمان وحرمانه من بطولة دفع الكثير من أجلها؟ أم سيكمل الفرنسيون مشوارهم نحو النهائي الذي يتوقع الكثيرون أنه سيكون من صالحهم في حال تخطي هذه المباراة.