برشلونة الفخر والإنتماء

بالفعل برشلونة أكثر من مجرد نادي وكتالونيا ليست كمثيلاتها من البقاع التي تعشق كرة القدم حول العالم والمستحيل لا وجود له في الكامب نو. ويُعد ما شاهناه في هذا الملعب بمثابة الأسطورة التي ربما لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وهذا بالطبع لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج مثلث يحتوى في مكوناته على الخلطة السحرية التي تقود دائماً إلي النجاح والتي أحيانا ما تمتزج بالتوفيق لتصنع المعجزات كما حدث بالأمس.

وأهم أضلاع هذا المثلث هو الإنتماء الذي يشعر به كل فرد في كتالونيا والذي يعتبر هذا الإنتماء ولأسباب بعيدة عن الرياضة ولا مجال للحديث عنها بمثابة المواطنة. لذلك فالجميع لا يتوقف عن المساندة في أحلك الظروف ومهما كانت الأزمات.

أما الضلع الثاني فهو الفخر والإيمان بعظمة هذا النادي وقدراته. وهو ما ظهر بقوة خلال الأسبوع الأخير الذي سبق المباراة حيث لم يكن للجميع حديث إلا عن قدرة ميسي ورفاقه على صنع المعجزة. و كان مطلب الجميع على الأقل يتمثل في أداء مباراة جيدة يفخر بها الجميع لتخطي إنكسار "البارك دي برنس". وحتى لو لم يتأهل البارسا كنت سترى نفس المساندة والثقة في قدرات اللاعبين.

ثم تأتي المهارة التي تكمل أضلاع هذا المثلث وتزينه. وهي تشمل كل ما يتعلق بهذا الفريق من أمور فنية وإدارية. فقد نجحت إدارات البلوجرانا المتعاقبة خاصة في الألفية الأخيرة في ضم كوكبة من اللاعبين "السوبر" للفريق بحيث إذا غاب أحدهم عن مستواه كما حدث مع ميسي في مباراة الأمس يصنع الأخرون الفارق كما فعل نيمار المتألق وسواريز المرعب.

ولا يمكن أن نغفل دور إنريكي الذي طالما إنتقدناه من قبل فقد أعد لاعبيه جيداً معنوياً وفنياً لهذه الموقعة الكبيرة وأجاد إستغلال حالة المنافس السيئة ولعب على أخطائه. وإن كانت إستفاقته قد جاءت متأخرة.

وكما قلنا من قبل لكي تتحقق هذه المعجزة كان لابد أن يكون التوفيق حليف البارسا وهذا ما حدث. فلو أعيدت المباراة مليون مرة لن يظهر باريس سان جيرمان بهذه الحالة المزرية.

لقد صنع برشلونة هذا الإعجاز لأنه أكثر من مجرد نادي ولأنه رمز يجسد أحلام وطموحات المدينة ليكون دائماً مصدر إنتماء وفخر لكل فرد في كتالونيا.