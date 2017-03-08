برشلونة...الريمونتادا أو الوداع

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بعد الخسارة ذهابا برباعية نظيفة ، لم يعد أمام رجال انريكي أي خيار سوى الهجوم والهجوم والهجوم ، فليس لديهم ما يخسرونه، اللاعبون رفعوا شعار نكون أو لا نكون.

المدرب لويس انريكي وضع أربع تشكيلات للعب أمام رفاق تياغو سيلفا ، كلها بخطة 3-4-3 التي لعب بها أمام خيخون وفاز بسداسية وأمام سيلتا فيغو وفاز بخماسية.

وقد لاحظت أن انريكي وضع ميسي خلف المهاجمين، مع الدفع بأحد لاعبي الوسط الهجومي لمساندة سواريز ونيمار، أما ميسي فسيلعب كصانع العاب وممون المهاجمين بكرات قد تربك دفاع الباريسيين.

صحيح أن زمن المعجزات قد ولى ، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن ، فهي لا تخضع لمنطق أو لقوانين الطبيعة والفيزياء، لهذا سيكون مدرب باريس سان جيرمان تحت ضغط كبير ، من أجل حماية نتيحة الذهاب ، لهذا سيضطر للهجوم فهو أفضل وسيلة للدفاع، أما أن يركن للدفاع وترك الملعب لبرشلونة سيكون خطأ فادح وقد يكلفه غاليا.

إنها مبارة الوداع لبرشلونة أو الريمونتادا وقلب الطاولة على الباريسيين والمرور للدور الموالي .

اوناي ايمري مدرب النادي الفرنسي ، سبق وواجه برشلونة حينما كان مدربا لفالنسيا واشبيلية، وهذه هي أول مرة يتمكن من الفوز برباعية نظيفة على برشلونة، لكنه يعرف جيدا كيف تكون الأجواء بملعب الكامب نو قلعة الكتلان وحصنهم الحصين، فاكيد وصلته أصداء الانتصارين الأخيرين لبرشلونة، فكما قال الشوالي في أحد الأيام " برشلونة تمرض لكنها لا تموت ".

رغم الخسارة ذهابا فإن جمهور برشلونة يثق في انريكي ولاعبيه، لهذا غذا سيكون الجمهور هو اللاعب 12 ، من أجل تحفيز اللاعبين ودفعهم لبذل كل ما في جعبتهم لتاهل وان كان صعبا لكنه ليس مستحيلا.

كيفما كانت النتيجة الأكيد أننا سنشاهد مباراة تليق بحجم الناديين، وطموحهما المشترك في التتويج باللقب، خصوصا الباريسيين الذين يريدون رفع الكأس الفضية ، بعد الأموال الضخمة التي وضعت في النادي .

كما نقول دائما الأفضل هو الذي سينتصر، والذي سيستغل الفرص سيفوز والذي سيرتكب هفوات سينهزم والذي سيركن للدفاع يخسر.