بايرن يحظى بالإشادة رغم خروجه أمام ريال مدريد

وصفقت الجماهير وهتفت باسم قائده فيليب لام الذي خاض آخر مباراة له بدوري الأبطال قبل اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وحسم ريال مدريد تأهله للدور قبل النهائي بالفوز على ضيفه بايرن 4-2 مساء الثلاثاء في مباراة حسمت بالوقت الإضافي في إياب دور الثمانية، وذلك بعد أن فاز الريال على بايرن في عقر داره 2- 1 ذهاباً يوم الأربعاء الماضي.

وسلطت الأضواء بشكل كبير على القرارات المثيرة للجدل من جانب الحكم المجري فيكتور كاساي، بداعي أنه أخطأ في قرار منح أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ الإنذار الثاني وطرده رغم عدم ارتكاب مخالفة، وكذلك احتسب هدفين للريال جاءا من موضع تسلل.

وقال جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ عقب المباراة "هذه هي كرة القدم، هذه هي الحياة".

كذلك قال كارل-هاينز رومينيغه رئيس بايرن ميونيخ: "شهدت المباراة عرضاً كروياً رائعاً ولكن لسوء الحظ كانت القرارات التحكيمية ضدنا، البطاقة الحمراء شكلت ضربة قوية بالطبع. ومن يلق باللوم على الفريق، ربما يكون قد شاهد مباراة أخرى. فقد كانت مباراة رائعة".

واستفاد بايرن ميونيخ أيضاً من خطأ تحكيمي خلال المباراة، حيث يدعى أنه احتسب هدفه الثاني لبايرن، الذي سجله سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه، بعد وجود حالة تسلل لم يتوقف عندها الحكم. كذلك أثيرت الشكوك بشكل كبير حول ضربة الجزاء التي حصل عليها بايرن في مباراة الذهاب، وأهدرها فيدال، وضربة الجزاء التي سجل منها روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للفريق في مباراة أمس.

وأشادت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" بـ"الكفاح البطولي" لبايرن كما ذكرت مجلة "كيكر" أن المباراة شهدت "صراعاً هائلاً".

وفي النهاية، شكل بايرن ميونيخ نداً قوياً للغاية للريال حامل اللقب والذي يعيش فترى جيدة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال توني كروس لاعب ريال مدريد، واللاعب السابق لبايرن "كانت مباراة رائعة، حتى ولو كان من الحرج أن تحسم مباراة من خلال خطأ تحكيمي. ولكنني ما زلت مقتنعاً بأننا نستحق الفوز".

ورغم أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن لم يتمكن من تكرار نتائج المدرب السابق للفريق بيب غوارديولا، والذي قاد بايرن للدور قبل النهائي في ثلاثة مواسم متتالية، لم يلق المدرب الإيطالي باللوم على لاعبيه.

وقال أنشيلوتي "قدمنا عرضاً جيداً حقاً، أنا فخور بلاعبينا الذين أدوا بالتزام وقدموا كل ما لديهم. لقد كنا قريبين للغاية من الدور قبل النهائي"، وأشار إلى أن تشكيلته الأساسية الحالية اقتربت كثيراً من المعايير المطلوبة لديه.

ومن جانبه، قال فيليب لام الذي لن يشارك بايرن ميونيخ تحدياته في الموسم المقبل حيث يعتزل بنهاية الموسم الجاري، "تحلى الفريق بالشجاعة، كنا نرغب في تحقيق الفوز وبالتأكيد في التأهل للدور المقبل. حالفنا الحظ في بعض الأوقات ولكنه عاندنا أيضاً مع القرارات التحكيمية".

وأضاف لام في إشارة إلى تقدم بايرن ميونيخ 2-1 في الوقت الأصلي لمباراة أمس ليتعادل بنتيجة إجمالية 3-3 وتمتد المواجهة لوقت إضافي، "تعادلنا في النتيجة الإجمالية ومددنا المواجهة لوقت إضافي، وكاد فريقنا أن يتأهل عن جدارة ولكن ذلك لم يحدث".

وكان لام ضمن الفريق الذي أهدى جماهير بايرن ميونيخ ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 2013، والآن يتطلع إلى ختام مسيرته مع الفريق بالتتويج هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس.

كذلك ضاعت على لاعب خط الوسط تشابي ألونسو، الذي يعتزل بنهاية الموسم، فرصة التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته حيث فاز بالبطولة مرتين سابقتين مع ريال مدريد وليفربول الإنكليزي.