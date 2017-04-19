بايرن يتقدم بشكوى بسبب هجوم الشرطة على جماهيره

ودان بايرن الذي خسر المباراة 2-4 بعد التمديد وودّع المسابقة (خسر ذهاباً أيضاً على أرضه 1-2)، "الهجوم العنيف جزئياً" على مشجعي فريقه من قبل شرطة مكافحة الشغب خلال استراحة الشوطين في مباراة الثلاثاء التي شهدت لغطاً كبيراً بسبب بعض الأخطاء التحكيمية التي صبت في مصلحة صاحب الأرض.

واعتبر النادي البافاري أنّ رد فعل الشرطة كان "في غير محله تماماً ومفرطاً".

وإلى جانب تقدّمه بشكوى إلى الاتحاد القاري، طلب أيضاً بتوضيح من الشرطة الإسبانية، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى حوادث استراحة الشوطين.

ويدعي بعض شهود العيان أنّ الشرطة اقتحمت قسم الزوار في ملعب "سانتياغو برنابيو" لإزالة لافتة، مما دفع مشجعي بايرن إلى مهاجمة عناصر الشرطة الذين ردّوا بالمثل.

ورافق بايرن في زيارته إلى العاصمة الإسبانية حوالي 4,500 مشجع.